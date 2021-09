Oba úřady vedou s množitelkou správní řízení. To je neveřejné, do jeho skončení proto nemohou zástupci města říct žádné podrobnosti. V Pohořelicích, kde řeší odběr devíti psů z Odrovic, by mělo být jasno zhruba za týden, v Židlochovicích, které by měly odebrat 24 vyhublých psů ze Žabčic, do dvou až tří týdnů. „Pak budu moct sdělit, jak jsme s případem naložili,“ řekl starosta Židlochovic Jan Vitula.

Jan Vitula, starosta Židlochovic, které by měly na návrh veterinářů odebrat 24 psů ze Žabčič | Kateřina Lang

Nabídka pomoci

Podle starosty se ale pracovníci odboru životního prostředí na případný odběr připravují. „Je to nejpravděpodobnější varianta. Prostředky bychom na to našli, to není nic zásadního. Dlouhodobě spolupracujeme s útulky, se kterými se dá domluvit,“ řekl s tím, že je v kontaktu také s europoslancem Jiřím Pospíšilem, který mu nabídl pomoc se umístěním všech psů, a to zdarma.

Miroslav Novák, starosta Pohořelic, kterým veterináři doporučili odebrat 9 psů z Odrovic | Kateřina Lang

Jsou připraveni

Podobně se vyjádřil i starosta Pohořelic Miroslav Novák. „Mohu říci pouze to, že náš úřad vede správní řízení ve věci těchto pejsků. Zatím vím od kolegů, že sbírají podněty, sbírají nějaké informace a není v této věci ještě rozhodnuto,“ uvedl. Dodal, že i oni jsou ale připraveni zajistit pro odebrané psy náhradní péči. „Jsme připraveni zajistit z rozpočtu města odběr, ubytování, krmení pejsků,“ uvedl.

Výkaly na hromadě

Místní teď k oběma úřadům upínají své naděje. Věří, že třetinu psů odeberou tak, jak doporučila Krajská veterinární správa, a jim se díky tomu alespoň částečně uleví. „Jak v Žabčicích tak v Odrovicích je stále slyšet silný štěkot. Pravděpodobně si navezla nějaké další psy, má i nová štěňata,“ řekla Šárka Hnízdilová.

Sousedy navíc obtěžuje i velmi silný zápach výkalů, které množitelka neuklízí. V Žabčicích, jak se Blesk tlapky samy přesvědčily, je má na dvorku nahrnuté na jedné hromadě.

Takhle to vypadá v Žabčicích na dvoře, odkud veterináři navrhli odebrat 24 psů. Výkaly jsou tam na jedné hromadě | Kateřina Lang

Třetina vyhublá

Na množírnu retrívrů v Odrovicích upozornila Unie práv zvířat. Lidé z obce, kterým vadil štěkot, zápach a množící se potkani, sepsali petici a oslovili Blesk tlapky, které podaly podnět Krajské veterinární správě na prošetření.

Reportérky upozornily nejen na desítky psů v Odrovicích, ale i na zvířata, které množitelka ukryla v nedalekých Žabčicích. Veterinární inspektoři tam dohromady zkontrolovali 93 psů, třetina z nich byla vyhublých, 33 jich navrhli odebrat. Množitelka neměla v pořádku ani očkování a čipy, čeká ji za to pokuta.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Případ pro sociálku i policii

O rodinu množitelky se zajímá i sociálka, která zjišťuje, v jakých podmínkách tam vyrůstá jejich syn (10). V případu padlo také několik trestních oznámení, a to i na partnera množitelky, který na reportérky Blesk tlapek vystřelil. Policisté případ vyšetřují jako nebezpečné vyhrožování.