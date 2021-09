Když se Eliot dostal do útulku, byl ve špatném stavu, byl apatický a měl velké bolesti. Veterinární vyšetření odhalilo otevřenou zlomeninu čelisti, kterou mu ještě ten den specialista v Klatovech odoperoval. Čelist mu zdrátoval a měl i spoustu práce s šitím, protože kost Eliotovi poranila jazyk a dásně.

Eliot musí nosit kolem krku krunýř | Jana Ulrichová

Neměli na léčbu

Když se pracovníci útulku začali pídit po tom, jak štěně k tak závažnému zranění přišlo, zjistili, že zlomenina je důsledkem hry s jiným psem. „Majitelé ho měli na zahradě spolu s větší fenou, která to při hře přehnala,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Dodala, že Eliot přežíval s bolestivým poraněním dva dny. Majitelé, když zjistili, kolik by stála operace, zavolali do útulku a předstírali, že štěně našli. Nakonec ale přiznali, že bylo původně jejich.

Gabriela Jägerová se teď o Eliota stará | Jana Ulrichová

Další operace

Eliot se teď v útulku rychle zotavuje. „Otok zmizel už po čtyřech dnech, začal mít už i více energie, chce si hrát, takže ho musíme krotit, protože ho příští týden čeká kontrolní rentgen a pak další operace, při které mu doktor vyndá z čelisti dráty,“ řekla vedoucí útulku. Do té doby musí Eliot nosit kolem krku krunýř a nesmí nic kousat. Krmení mu proto musí v útulku rozmělňovat na kaši.

Potřebuje zabavit

Až bude mít Eliot za sebou i druhou operaci, a následnou nejméně 14denní rekonvalescenci, bude moct začít hledat nový domov. Odejít by měl do rodiny, která bude mít čas a energii na jeho výchovu a vyžití. Je to aktivní pes, který bude potřebovat zabavit. Nejvíce by se hodil k mladým lidem, kteří by s ním dělali psí sporty. Vzhledem k tomu, čím si prošel, by měl žít v domově bez dalších psů. „Zájemce o Eliota bych ale chtěla poprosit, aby ještě vydrželi. Dáme včas vědět, až bude k adopci,“ řekla Gabriela Jägerová s tím, že do nového domova by mohl odejít koncem října.

Pomohli dárci

Péče o Eliota není levná. Na první operaci, která vyšla na 10 000 korun, přispěli i dárci. „Všem bych chtěla moc poděkovat za to, že poslali Eliotovi peníze. Zaplatili jsme vyšetření, první operaci a objednali i konzervy, které nejsou levné, jedna stojí přes šedesát korun,“ řekla vedoucí.