Střelba na redaktorky Blesk tlapek: Policie čeká na klíčový posudek. Půjde partner množitelky sedět?

Už téměř dva měsíce uplynuly od chvíle, kdy na reportérky Blesk tlapek vystřelil manžel Mileny Růžičkové, množitelky retrívrů z Odrovic na Brněnsku. Policisté případ stále vyšetřují jako nebezpečné vyhrožování. Střelci za to hrozí až tři roky vězení.

Reportérkám, které upozornily na obří množírnu se stovkou psů, se nedařilo Milenu Růžičkovou kontaktovat. Neotvírala a nereagovala ani na telefon, využily proto možnost oslovit ji přes plot od sousedů. Ve dveřích se ale místo Růžičkové objevil její manžel se zbraní v ruce. Bez jediného slova na reportérky zamířil a vystřelil. „Mířil nám přímo do objektivů, tedy na hlavu. Nečekaly jsme, že skutečně vystřelí. Chtěly jsme jen dát majitelům zvířat prostor, aby se k případu vyjádřili,“ řekla Kateřina Lang.

Manžel množitelky bez váhání vystřelil | Kateřina Lang

Zbraň vydal

Reportérky na muže podaly trestní oznámení, kterým se policisté z Pohořelic začali hned zabývat. Střelce si vyzvedli v Odrovicích a odvezli ho na služebnu. Zbraň kategorie D, na kterou není třeba vlastnit zbrojní průkaz, jim dobrovolně vydal s tím, že žádnou další nevlastní.

Policisté si pro střelce přijeli do domu v Odrovicích | Jana Ulrichová

Jak mohl ublížit?

V současné době čekají policisté na znalecký posudek. Znalec musí zjistit, jak vážná zranění mohla zbraň reportérkám způsobit, ale i to, zda s ní v minulosti nebyl spáchán nějaký trestný čin. Znalec dopředu avizoval, že posudek dodá nejdříve za dva měsíce, protože je sám na celý Jihomoravský kraj. Ve chvíli, kdy ho od něj policisté dostanou, předají případ státnímu zástupci. To, že by jej překvalifikovali na přestupek, vylučují. Střelec proto s největší pravděpodobností skončí před soudem, který buď rozhodne trestním příkazem, nebo nařídí hlavní líčení.

Další zbraň?

I když střelec policistům tvrdil, že žádnou další zbraň nemá, jedna ze sousedek Blesk tlapkám krátce po střelbě řekla, že jej viděla zacházet do domu v Žabčicích s dlouhou zbraní. Podle ní ji měl v pouzdře na rameni. Svým tvrzením si byla jistá, reportérky proto policisty upozornily i na tuto skutečnost.

Reportérky Blesk tlapek podaly na střelce trestní oznámení | Jana Ulrichová

Třetina vyhublá

Stovku psů, které množitelka drží ve dvou obcích, a to v Odrovicích a Žabčicích, zkontrolovali na podnět Blesk tlapek veterinární inspektoři. Třetina jich byla vyhublá, navrhli je proto odebrat. Případ teď řeší úřady v Pohořelicích a Židlochovicích, které s množitelkou vedou správní řízení. Zda psy skutečně odeberou, by mělo být jasné v následujících dnech.