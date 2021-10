Roztomilému kříženci Rexíkovi zemřel majitel, rok se pak o něj starala jeho vnučka. Nakonec ale stejně skončil v útulku, odkud jej převzal do své péče spolek Dočasky De De.

Na svůj věk je Rexík ještě velmi vitální, má chuť do života | Jana Ulrichová

Mrtvice překonal

Rexík má už s ohledem na seniorský věk řadu neduhů, přesto je velmi vitální a má chuť do života. Je hluchý a hůř také vidí. Má už špatné zuby, nemocná játra, takže musí mít speciální dietu, a prodělal i několik mrtvic, po nichž se ale pokaždé téměř zázračně zotavil.

Rexíka má teď v dočasné péči slečna Pavlína | Jana Ulrichová

Miluje hlavolamy

Podle Pavlíny Coufalové, která jej má v dočasné péči, je Rexík velmi nenáročný a hodný pejsek. „Je to opravdu mazlíček. Má hrozně rád kontakt, poslední dobou se vyloženě nechává pomazlit,“ řekla. „Má také moc rád procházky, a miluje psí hlavolamy, ty jsou jeho srdeční záležitostí. Máme jich několik a všechny zvládá. Zabaví mu to hlavičku, kterou díky tomu trénuje,“ dodala.

Nechce být sám

Ideální domov pro Rexíka vidí slečna Pavlína u starších lidí, kteří už nechodí do práce a budou mít pro to na něj čas. „Potřebuje někoho, kdo by s ním stále byl. Nemá rád samotu, potřebuje někoho, kdo se mu bude věnovat,“ řekla. Nejspokojenější by byl v domku se zahradou, může být ale i v bytě, ovšem přízemním nebo s výtahem, protože už špatně zvládá schody.

Rexík miluje psí hlavolamy, má jich několik a se všemi si rychle poradí | Jana Ulrichová

Péči hradí spolek

Protože je Rex hluchý, musí noví majitelé počítat s tím, že jej budou muset venčit pouze na vodítku. Kvůli jaterní dietě musí mít speciální konzervy a granule. Toho, že by je péče o Rexíka finančně zruinovala, se ale noví majitelé bát nemusí. Spolek mu bude doživotně hradit veškeré veterinární náklady.

Rexík vychází i s většinou jiných psů, štěňata miluje obzvlášť | Jana Ulrichová

Najde ještě domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Rexíka ujmout a dát mu domov na dožití, mohou kontaktovat slečnu Pavlínu na telefonním čísle 730 148 900.