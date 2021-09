Sára a Dáša (10 a 12) jsou kříženky, kterých se vzdali majitelé, protože už na ně neměli síly. Ujal se jich spolek Pes nejvěrnější přítel, jenž jim teď hledá nový domov. Měly by do něj odejít společně, protože jsou na sebe fixované.

Sára, Dáša a další psi, kteří hledají nové domovy, se společně prošli v rámci víkendové umisťovací akce Psí hvězdy po červeném koberci. Představila je tam jejich dočaskářka Mirka Šturmová. Obě fenky převzal spolek Pes nejvěrnější přítel z útulku v Lysé nad Labem. Dali je tam jejich původní majitelé, kteří se o ně už kvůli svým zdravotním problémům nezvládali postarat.

Obě fenky se během víkendové akce Psí hvězdy předvedly na červeném koberci. | Jana Ulrichová

Zvyklé na sebe

Sára i Dáša jsou podle dočaskářky milé, hodné, ale trochu lekavé. „Dáša je bezproblémová, snese kočičky i pejsky. Sára kočky prohání a psy si vybírá. Ideální by proto bylo, kdyby zůstaly spolu bez dalších zvířat, protože jsou na sebe zvyklé a fixované,“ popsala.

Fenky má teď v péči dočaskářka Mirka Šturmová. | Jana Ulrichová

Bojí se kanálů

Na vycházky zřejmě fenky moc nechodily. Teď už si ale na ně zvykají, na vodítku se pohybují bez problémů. Sára je ale lekavější, proto je třeba ji hlídat. „Bojí se kanálů, vyleká ji hluk, proto musí být stále na vodítku a je potřeba dávat pozor, aby neuskočila například do silnice,“ řekla dočaskářka.

Pro starší lidi

Fenky jsou zdravé, nemají žádné problémy. Čeká je už jen kastrace, pak budou moci odejít do nového domova. Nejvhodnější by pro ně bylo klidné prostředí, nejlépe domek se zahrádkou na venkově. Hodily by se ke starším lidem, zvládly by ale i starší rozumné děti, které vědí, jak se ke zvířatům chovat.

Obě fenky jsou na sebe fixované, spolek by proto chtěl, aby do nového domova odešly společně. | Jana Ulrichová

Pište Mirce

Zájemci, kteří by se chtěli obou fenek ujmout, se mohou ozvat paní Mirce na e-mailovou adresu miroslava.sturmova@email.cz.