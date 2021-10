Pudlíkovi Tobíkovi (13) zemřela panička. Příbuzní se o něj nedokázali postarat, požádali proto o pomoc spolek Pes nejvěrnější přítel, který se ho ujal. V jeho dočasné péči se Tobík zklidnil natolik, že může odejít do nového domova.

Tobík odchod paničky a změnu, která s tím souvisela, nesl těžce. „Ze začátku byl trochu agresivní. Teď už si zvykl na ostatní psy, které máme doma, prohání je, je s ním legrace. Miluje lítání po zahradě, nejvíc ho baví, když je na volno. Nechá se už i pochovat, rád se mazlí,“ popsala jeho dočaskářka Simona.

Tobíka má teď ve své péči dočaskářka Simona. | Jana Ulrichová

Vrtošivý, ale zdravý

I když je Tobíkovi už 13 let, na svůj věk rozhodně nevypadá. Je trochu vrtošivý, nemá ale žádné zásadní zdravotní neduhy. „Klidně tu ještě může být pět let. Má jen slabý šelest na srdíčku, zatím je to ale bez medikace, a měl v trochu horším stavu zuby. Čtyři mu při odstraňování zubního kamene veterinář vytrhl,“ popsala zástupkyně spolku Pes nejvěrnější přítel Miroslava Milojkovič.

Potřebuje klid

Jako každý psí senior má už ale Tobík rád také svůj klid. „Po akci, po vycházce si potřebuje odpočinout a nechce být u toho rušený. Proto pro něj hledáme klidné prostředí bez malých dětí. V krizové situaci by se po nich totiž mohl ohnat,“ popsala paní Mirka s tím, že nejlépe by se tedy hodil k aktivnějším důchodcům, kteří by mu byli schopni dopřát jak pohyb, tak pak i klid na odpočinek.

Tobík je hezký a na svůj věk i poměrně zdravý pudlík. | Jana Ulrichová

Domov na dožití

Podle dočaskářky, která ho má teď ve své péči, je Tobík žárlivý. Nejlépe by proto bylo, kdyby měl nové páníčky jen sám pro sebe a nemusel se o jejich lásku dělit s jinými zvířaty. Je čistotný, neštěká, v bytě nic neničí. Zájemci, kteří by mu chtěli poskytnout domov na dožití, se mohou hlásit na e-mail spolku pesnejvernejsipritel@seznam.cz.