Maminka Kristýna málem oslepla: Parazita chytila u fontány! Stačilo pár kapek

V létě hrozí očím více infekcí, neopatrností může člověk přijít o zrak. Neštěstí postihlo i Kristýnu z Česka. Hrála si se synkem u fontány a... do oka se jí dostal parazit! Jak se proti případné infekci bránit pro Blesk prozradil optometrista Petr Vykypěl.

Zatímco jsou prázdniny v plném proudu, oči dostávají pořádně zabrat. V teplém počasí hrozí nebezpečná infekce! O svém ví také maminka Kristýna, která před pár lety málem přišla o zrak. Při hrátkách se synem u fontány se jí do oka dostal parazit.

„Měla jsem tam různé záněty, zelený zákal a tak. Měla jsem nějaké tři čtyři dioptrie a v tom roce 2012 jsem o ten zrak na levém oku přišla,“ uvedla maminka pro server TN.cz. Nešťastná žena musela pod nůž. Transplantace rohovky jí zrak částečně zachránila.

Ptáte se, jak infekci předejít? Jak pro Blesk už v minulosti promluvil optometrista Petr Vykypěl, nejlepším způsobem je používat brýle na plavání nejen do bazénu, ale i třeba do vířivky. Pokud se vám voda do očí dostane, nezapomeňte si je vypláchnout. Pokud oči i tak začnou pálit, zbystřete!

„U očí je problém, že ta nemoc ne vždycky bolí, ale stále postupuje dále a rozvíjí se. Existují volně prodejné léky na bázi borové vody, které mohou sice pomoci v prvních chvílích nezánětlivého onemocnění, ale určitě bych doporučoval spíše navštívit lékaře, pokud se to nebude lepšit,“ varoval Petr Vykypěl.