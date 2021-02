Už téměř rok žije trojice kříženců bull plemene Richi, Gina a Blondýna v útulku v Borovně. Skončila tam poté, co utekla majiteli a na Plzeňsku roztrhala dvě stáda ovcí. Psi ale nebyli úředně odebráni a majitel si je v útulku nevyzvedl. Co s nimi bude dál, nikdo neví, případ se zdá být po právní stránce neřešitelný.

Případ je komplikovaný i tím, že není úplně jasné, komu psi patří. Jejich původní majitel zemřel, po něm se jich ujal jeho příbuzný, který by měl být jediným dědicem. Právě jemu psi utekli a zabíjeli.

Co se psi bude dál, zatím nikdo neví | Jana Ulrichová

Doadopce nemohou

V útulku, kam psy loni v březnu umístila policie, by je už nejraději dali do adopcí, musí mít k tomu ale v ruce nějaké rozhodnutí. Kdo ho vydá, ale není jasné. „Dali jsme podnět na zahájení správního řízení s tím, že by se mělo zvážit, kdo bude budoucím majitelem těchto psů. Měl by to být někdo velice zodpovědný, kdo má zkušenosti,“ řekla vedoucí útulku Andrea Kolmanová. Dodala, že rozhodně by měli jít do adopce každý zvlášť, ne jako smečka, která už si zvykla zabíjet.

Gina a Richi | Jana Ulrichová

Řeší jen ovce

Blesk tlapky proto oslovily odbor životního prostředí plzeňského magistrátu, který ale s majitelem řeší pouze roztrhané ovce. Osud psů má podle něj ve svých rukou Starý Plzenec. „Náš odbor vede s majitelem přestupkové řízení, řešíme únik zvířat a následnou škodu na hospodářských zvířatech. Případ bude s největší pravděpodobností ukončen sankcí,“ řekla Dagmar Svobodová, vedoucí odboru životního prostředí.

Darovat či prodat?

Co se psů týká, je podle vedoucí třeba vyjednávat s jejich vlastníkem o jejich darování nebo prodeji. „Bohužel se případ komplikuje tím, že není ukončené dědické řízení,“ dodala. Podle ní by mohl Starý Plzenec zvážit trestní stíhání nebo využít přestupkový zákon a uložit propadnutí věci, protože na zvíře je stále částečně nahlíženo jako na věc. „Je ale potřeba to prověřit po právní stránce, protože jakékoli úkony ve změně vlastnictví jsou velmi ožehavé,“ uvedla.

Richi je velmi mohutný, není lehké ho zvládnout | Jana Ulrichová

Vrátit je nechtějí

Město Starý Plzenec zjišťovalo, v jakém stádiu je dědické řízení. „Není ještě dokončeno, proto nebyl ani stanoven majitel psů,“ řekla starostka Vlasta Doláková s tím, že město platí za umístění psů v útulku. „Údajný dědic město nekontaktoval, takže nevíme, zda má o psy zájem,“ dodala. Netajila přitom, že by neradi psy majiteli vraceli, protože je zjevně nezvládá. „Neustále utíkají. Utíkali jak bývalému majiteli, tak i novému,“ řekla s tím, že by město uvítalo jejich umístění do adopce.

Richi a Blondýna | Jana Ulrichová

Bezvýchodná situace

Kdo by měl o dalším osudu psů rozhodnout, město netuší. „Pro nás je to bezvýchodná situace. Magistrát to neřeší, Krajská veterinární správa nemá žádný titul na odebrání těchto psů a umístit je do nových domovů bez souhlasu majitele, nelze,“ posteskla si. Reportérky Blesk tlapek se budoucího dědice psů pokusily najít. Chtěly se ho zeptat, zda by se psů dobrovolně nevzdal. V domě v centru Starého Plzence, který mu údajně patří a kde se má také zdržovat, ho ale nezastihly.