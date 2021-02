Za Ginu, Blondýnu a Richiho v útulku platí město Starý Plzenec, odkud pochází jejich současný majitel. Dědic, který je získal po zemřelém majiteli. Právě jemu loni v březnu utekli. Od té doby se o ně nezajímal, do útulku pouze prostřednictvím bývalé právní zástupkyně města vzkázal, že je bude chtít zpět.

Psi žijí v útulku už od loňského března | Jana Ulrichová

Řeší jen škodu

Město by ale nejraději, aby psi našli nové domovy. Vracet je nechtějí, bojí se, že by je majitel opět nezvládl, znovu by mu utekli a zabíjeli. Jak to udělat správně tak, aby nebyl porušen žádný zákon, ale netuší. Doufali, že případ vyřeší odbor životního prostředí plzeňského magistrátu. Ten sice vede s majitelem psů správní řízení, zabývá se ale, jak Blesk tlapky zjistily, pouze škodou na majetku, tedy roztrhanými ovcemi, za něž dostane majitel pokutu. Osud psů neřeší.

Město ani útulek psy vracet nechtějí, raději by je dali jednotlivě do adopce | Jana Ulrichová

Čtyři měsíce a dost

Podle Jiřího Pospíšila je v tomto případě třeba postupovat podle občanského zákoníku. „Ten počítá s tím, že pokud se takto nalezne věc, tedy i zvíře, má obec vyzvat vlastníka, pokud je znám, aby si zvířata převzal. Pokud vlastník více než čtyři měsíce nereaguje, je možné, aby obec a útulek se psy volně nakládaly, tedy aby jim našly nové domovy,“ řekl.

Jiří Pospíšil prostřednictvím Blesk tlapek poradil, jak by měly úřady postupovat | Kateřina Lang

Nezájem rovná se týrání

Není to ale jediná cesta. Podle české legislativy je totiž opuštění zvířete a nezájem o ně považováno za týrání. „Pokud by tedy obec chtěla v této věci postupovat radikálně, mohla by podat trestní oznámení na vlastníka, protože o zvířata neprojevuje zájem a tím se dopouští týrání,“ řekl Jiří Pospíšil.

Preferuje dohodu

On osobně by ale preferoval dohodu. „To znamená vlastníka vyzvat, a pokud řekne, že zvířata nechce mít, pokusit se s ním domluvit, aby se jich vzdal. Pokud by tak neučinil, po čtyřech měsících bych bez váhání pro ně hledal nové domovy,“ shrnul nejschůdnější postup. „Nenechal bych zvířata měsíce v útulku. České právo umožňuje rychlejší řešení,“ dodal Pospíšil.

Gina a Richi | Jana Ulrichová

Zapojit i veterináře

Pokud by obec nechtěla případ řešit cestou občanského zákoníku, ale přiklonila by se k výkladu, že opuštění zvířete je týrání, měla by podle Jiřího Pospíšila podat trestní oznámení a zároveň se obrátit i na Krajskou veterinární správu. Ta by pak mohla doporučit odebrání zvířat. „I tento postup je možný, mně osobně ale připadá vhodnější postup podle občanského zákoníku. Preferoval bych spíš dohodu,“ řekl Jiří Pospíšil.

Blondýna | Jana Ulrichová

Chtějí jednat

Zástupci Starého Plzence vidí tuto cestu také jako nejschůdnější. S majitelem se proto pokusí dohodnout tak, aby psi mohli konečně začít hledat nové domovy. Pokud všechno klapne, půjdou Gina, Blondýna a Richi do adopce každý zvlášť. Nové majitele budou v útulku vybírat velmi zodpovědně.„Budeme pro ně hledat někoho, kdo má zkušenosti a umí s kříženci těchto plemen pracovat,“ řekla vedoucí útulku Andrea Kolmanová.