Ben (7) je krásný německý boxer, který po smrti svého psána přišel ze dne na den o vše, co znal a na co byl zvyklý. Žili spolu jen sami dva, byli proto na sebe zřejmě hodně fixovaní. Teď jej má v péči spolek Dočasky De De, který se mu snaží najít nový domov. Není to ale vůbec snadné.

Ben je svéráz, není mazlící, nemá rád, když se ho dotýkají cizí lidé. Když se mu něco nelíbí, zavrčí a kousne. Odrazuje tím i lidi, kteří toto plemeno milují. Jeho původní majitel ho měl zřejmě jen jako společníka, nic po něm nevyžadoval, necvičil ho.

Ben je zdravý, má před sebou ještě kus života | Jana Ulrichová

Cizím nevěří

Příbuzní si po smrti jeho pána nevěděli s Benen rady, proto ho darovali spolku Dočasky De De. Teď má Bena v dočasné péči zkušený Tomáš Pellar, který v Mníšku pod Brdy provozuje psí školu a psí hotel. „Je u mě od května. Je to vlastně pohodový, klidný pes, s ostatními psy nevyvolává rvačky. Jediný problém je, že má nedůvěru k cizím lidem,“ popsal.

Dočaskář a provozovatel psího hotelu Tomáš Pellar to s Benem umí | Jana Ulrichová

Potřebuje čas

Benova nedůvěra se projevuje tím, že při kontaktu s neznámými lidmi vrčí, nechce s sebou nechat manipulovat, od cizího člověka si nechce nechat ani připnout vodítko. „Časem se to lepší, je ale třeba počítat s velkou trpělivostí, je třeba dát mu čas, aby k novému člověku získal důvěru,“ popsal dočaskář.

Je vycvičitelný

Ben je poměrně aktivní pes, má rád vycházky, na vodítku chodí hezky, netahá. Baví ho i míčky, běhá za nimi a přináší je, nerad je ale dává. „Určitě je i tomto věku ještě vycvičitelný. Musí se s ním ale na pohodu, žádná tlak,“ řekl dočaskář s tím, že se nesmí člověk vnucovat, musí počkat, až za ním Ben přijde sám, například pro jídlo.

Ben je krásný německý boxer, k cizím lidem je ale velmi nedůvěřivý | Jana Ulrichová

Zájemce odradil

Pokud by si Bena chtěl někdo adoptovat, musí počítat s tím, že se spolu budou seznamovat delší dobu. Nelze si ho odvést hned po první návštěvě. Trvá, než si Ben na někoho navykne a získá k němu důvěru. Tím, že je nekontaktní a zpočátku na cizí lidi vrčí, všechny dosavadní zájemce odradil.

Ben má rád vycházky, na vodítku netahá, jiných psů si nevšímá | Jana Ulrichová

Volejte Dočasky

Ben je kastrovaný a naprosto zdravý. Měl pouze zánět, v uchu, který je už ale zaléčený. Protože je aktivní, měli by být takoví i jeho budoucí majitelé. Ideální by pro něj byl domek se zahrádkou, podle dočaskáře by ale zvládl být i v bytě, protože je čistotný. Zájemci, kteří by mu chtěli poskytnout domov, mohou kontaktovat spolek Dočasky De De na čísle 602 259 705.