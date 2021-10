Psi si v pestauraci vybírají z pečlivě sestaveného degustačního menu, které si očichají a ochutnají. Co je zaujme jako první, to pak dostanou krásně naservírované na talířích se zvýšeným okrajem, aby jim jídlo nevypadávalo.

Bohaté menu

Menu je sestavené z nejlepších krmiv, které firma vyrábí. "Pejsek dostane jak konzervu, tak granule. Celý pokrm je ozdobený bylinkami, zeleninou. Pro lepší chutnost je dodán lososový olej,“ popsala manažerka pestaurace Simona Müllerová. „Po jídle pak pejsek dostane jako zákusek ještě náš ručně vyráběný snack,“ dodala.

Nízké stolky i překážky

V pestauraci je vše uzpůsobené psům, stolky jsou nízké, aby na ně dosáhli menší i větší zvířata. Aby se pejskové během čekání na jídlo nebo po něm nenudili, je pro ně navíc připraveno i malé hřiště s překážkami. Provozovatelé mysleli na všechno, nechybí ani stojany se sáčky na exkrementy a odpadkové koše.

Najedí se zdrama

Degustační menu je zcela zdarma. „Obsloužíme jakéhokoli pejska, aniž bychom za to něco chtěli,“ řekla brand manažerka firmy Eliška Skalická. Dodala, že uvnitř restaurace jsou připraveny všechny nabízené produkty tak, aby si je zákazníci, pokud budou jejich pejskům chutnat, mohli hned zakoupit a odnést. Není to ale podmínkou.“Chtěli jsme jen dopřát pejskům a jejich páníčkům něco zajímavého, něco, co je pobaví a nadchne,“ řekla.

Napříč republikou

S nápadem provozovat psí restauraci přišla firma už v roce 2014. „Bylo to tehdy velmi oblíbené, zákazníkům se to moc líbilo, bylo to ale jinak pojaté. Byl to jen stánek se sedacími pytli a malými stoličkami. Letos jsme si řekli, že se do toho pořádně obujeme, uděláme food truck a budeme s ním objíždět po celé České republice,“ popsala brand manažerka firma Eliška Skalická.

Start ve Stromovce

Pestaurace zahájí svůj provoz ve čtvrtek 14. října v pražské Stromovce, kde ji budou moci zájemci navštívit až do soboty. V následujícím týdnu bude na výstavě For Pets v Praze a poté se vydá na tour na celé České republice. Kde ji budou moci lidé se svými mazlíčky navštívit, se dočtou na webu pestaurace.cz.