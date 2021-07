Mike pochází ze severu Čech. Po odebrání propadl státu a skončil v jednom z tamních útulků. Jeho bývalí trýznitelé tam ale neustále chodili a snažili se ho získat zpět, proto se ho ujal spolek Pes nejvěrnější přítel, který ho odvezl co nejdál od jeho původního bydliště, do útulku v Borovně na Plzeňsku. Tam teď čeká na nové, laskavější páníčky.

Mike je kříženec pitbulla. | Jana Ulrichová

Jen na vodítku

Najít pro něj nové majitele, to není jen tak. Kříženec pitbulla, který byl navíc týrán, potřebuje někoho, kdo má zkušenosti a trpělivost. Mike je k novým lidem nedůvěřivý, trvalo týden, než si v útulku připustil k tělu tamní ošetřovatele. „Jedná se o plemeno, které je náročné na výchovu a držení. I když jsme už dali Mika trochu psychicky dohromady, měl by si budoucí páníček uvědomit, že s ním může na veřejnost jen pod neustálým dozorem, na vodítku, ne navolno, a ideálně i s náhubkem. Může dojít k útoku na neznámého člověka nebo zvíře,“ zdůraznila vedoucí útulku Andrea Kolmanová.

Věrný společník

Podle vedoucí útulku jsou pitbullové velice inteligentní, citliví psi s úzkou vazbou na člověka, což platí i u Mika. „Potřebuje úzký kontakt, své lidi má rád,“ uvedla Andrea Kolmanová s tím, že pokud se dostane ke správnému majiteli, nejlépe se znalostmi bull plemen, bude mu oddaný a bude z něj věrný společník. Ideální by pro něj byl domek se zahradou, kde se bude moci vyběhat bez vodítka.

„Lidem, k nimž získá důvěru, je Mike oddaný,“ ukázala Andrea Kolmanová. | Jana Ulrichová

K dětem ne

Mike jako všichni pitbullové potřebuje hodně pohybu. „Je to psí atlet, je mrštný, šikovný, určitě by byl vhodný na nějaké sportovní aktivity,“ řekla vedoucí. „Rozhodně ho ale nedoporučujeme k dětem, protože u dětí může dojít k nějakému nepředvídatelnému jednání - a nevíme, jak by v tu chvíli zareagoval,“ dodala s tím, že co se jiných zvířat týká, je namístě opatrnost.

Původní majitelé připravili Mika o oko, nijak ho to ale neomezuje. | Jana Ulrichová

Handicap nevadí

Mike je kastrovaný. Jediný jeho handicap je chybějící oko, což mu ale nijak nevadí. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat Víceúčelové zařízení a útulek pro psy v Borovně e-mailem na adrese storge2011@gmail.com nebo telefonicky na čísle 723 598 853.