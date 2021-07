Edík se do útulku dostal ve velmi špatném stavu. Měl spoustu boláků po těle, byl podvyživený a na zubech měl tak silnou vrstvu plaku, že téměř nemohl zavřít tlamičku. Byl navíc i bázlivý. „Když se k němu někdo přiblížil, počůral se strachy,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

„Edvard potřebuje někoho, kdo by s ním byl doma a věnoval se mu,“ řekla Gabriela Jägerová. | Jana Ulrichová

Boreliózu zaléčili

Během veterinární prohlídky navíc vyšlo najevo, že má Edík slabší srdíčko a boreliózu, kterou se ale díky včasnému odhalení podařilo zaléčit. „Teď už ho čeká jen očkování, pak bude moci odejít do nového domova,“ řekla Gabriela Jägerová.

I když je mu už 11 let, je Edík stále aktivní. | Jana Ulrichová

Našli majitelku

Protože měl Edvard čip, podařilo se pracovníkům v útulku najít jeho původní majitelku. „Dohledali jsme ji podle registru. Ukázalo se, že se před osmi lety odstěhovala do zahraničí, kam si Edíka nemohla vzít, a proto ho darovala. Proč se teď ocitl na ulici, netuší. Je ale s námi v kontaktu, o Edvarda se zajímá, poslala nám pro něj i finanční příspěvek,“ popsala vedoucí útulku.

Sluníčkový pes

Edvard by se hodil pro někoho, kdo by s ním byl celý den doma a věnoval by se mu. Vyhovoval by mu rodinný domek se zahrádkou. „Představuji si pro něj nějakého důchodce, který třeba tráví léto na chatě a zimu doma v teple v bytě, to by pro něj bylo ideální,“ řekla vedoucí. Dodala, že Edík má rád všechny psy, kočky i děti. „Je to takový sluníčkový pes,“ shrnula.

Edvard je sluníčko, snese se se psy i s kočkami. | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Edvarda ujmout a dát mu nový domov, mohou volat na číslo 724 583 768 nebo psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.