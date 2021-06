Vše začalo ve chvíli, kdy Karolína začala v roce 2012 shánět pro své rodiče psa a sledovat proto inzeráty s nabídkami štěňat. „Všimla jsem si, že se často opakují inzeráty se stejným jménem, stejným telefonem a stejným prostředím, ve kterém byla různá štěňata nafocena. Šlo o křížence, kterých byly v té době plné útulky, nabízené za neskutečné částky,“ popsala, jak před lety na Ivetu Brixovou narazila.

Záběry z domovní prohlídky u Ivety Brixové. Překupnice nemocných psů. V bytě našla policie také falšované očkovací průkazy. | Policie ČR

Varovný leták

Po tomto prvním impulzu začala inzeráty pravidelně sledovat a na různých fórech zjišťovat, že si lidé na tuto prodejkyni stěžují. Nakonec se dozvěděla, že si nemocné štěně od ní koupila i její známá.

Vytvořila proto informativní leták, ve kterém se snažila na praktiky Brixové upozornit a varovat před nimi. „Začala jsem si její inzeráty ukládat, a ukázalo se, že to jede ve velkém. Spočítala jsem si, že za jediný měsíc prodala 46 štěňat za 130 000 korun,“ řekla.

Karolína Hájková | Jana Ulrichová

Šok z rozsudku

Už tehdy se Karolína pokoušela na překupnici upozornit úřady. Případ se ale podařilo rozvířit až po čase, kdy jedna z podvedených podala trestní oznámení. Pak se ukázalo, že poškozených je více než stovka a případ skončil u soudu. Jeho verdikt všechny zaskočil.

„Šokovalo mě to. Nechápu to. Vždyť byly k dispozici policejní záběry, kde je vidět, v jakých podmínkách psi u překupnic živořili, ví se, že jim píchaly adrenalin, aby vypadali zdravě. Tady chodí lidi sedět za kdejakou kravinu, a ony vyvázly jen s podmínkou? To je špatně. Měly být exemplárně potrestané, aby byly odstrašujícím příkladem pro ostatní,“ neskrývala rozhořčení.

Senát v čele s předsedou Josefem Manou vyměřil oběma překupnicím jen podmíněné tresty | čtenář

Burcuje k demonstraci

Karolínu rozsudek natolik zklamal, že uvažuje o tom, napsat soudci. „Ráda bych mu napsala, že je to výsměch nám, kteří léta bojujeme proti množírnám a snažíme se dělat osvětu. Napadlo mě dokonce vzburcovat lidi a udělat demonstraci,“ řekla.

Jak kšeftovaly

Podle státního zástupce, který navrhoval nepodmíněné tresty, podvedly překupnice během pěti let stovky lidí. Za nemocná štěňata, která novým majitelům umírala, inkasovaly průměrně 5000 korun. „Křížence vydávaly za čistokrevné rasy, falšovaly přitom očkovací průkazy. Šlo o zvířata z nelegálních chovů, tedy množíren,“ řekl. Dodal, že štěňata vozily v naprosto nevyhovujících přepravních boxech, většinou až ze Slovenska. Doma je měly v tmavých místnostech bez oken.

Většina zvířat, která prodaly, byla nemocná, nebyla očkovaná ani odčervená. Řada z nich uhynula, do léčby těch, která přežila, investovali jejich majitelé tisíce korun. Překupnice navíc používaly vymyšlená jména a jednorázové SIM karty, takže je podvedení zákazníci nemohli zpětně kontaktovat, a falšovaly očkovací průkazy.

Co na to záchranáři

Miluše Maskulanisová, provozovatelka útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku:„Je to výsměch všem, kdo za zvířata bojují, ochranářským organizacím i útulkům. Máme zákon na ochranu zvířat proti týrání, máme novelu trestního zákona zpřísňující tresty pro tyrany, je to ale zjevně na nic, když chybí vůle. Tyhle překupnice léta týraly zvířata, měly z toho statisícové zisky, podvedly stovky lidí, neplatily daně, a přesto vyvázly s podmínkou, to je strašné. Doufám, že se státní zástupce odvolá.

Miloslava Šeflová, vedoucí Psího útulku v Klatovech: „Pokud to nebudou trestat tak, že za provozování množírny půjde její provozovatel do vězení, bude se to stále opakovat a nikdy to neskončí. Vzala bych jim svobodu tak, jak jí ony vzaly těm psům, aby věděly, jaké to je.“

Miloslava Šeflová | Kateřina Lang

Andrea Kolmanová, vedoucí Víceúčelového zařízení a útulku v Borovně na Plzeňsku: „Je to forma kriminality, v tomto případě šlo o těžké týrání, které se nedělo z nevědomosti nebo psychického onemocnění, ale vyloženě s úsmyslem obohatit se. Pokud nepadnou skutečné tresty, nepodaří se takovéto chování u nás nikdy vymýtit. Podmínka není trest.“

Radka Formanová, výcvikářka: „První pocit je ten, že se to nikdy nezmění. Na prvních fotkách od soudu vypadaly obě jako zmoklé slepice, protože jim hrozil trest natvrdo, pak pookřály. Dostaly podmínku a nashle. Je to impuls i pro další lidi, kteří o takovém podnikání uvažují. V době covidu chtěli všichni štěňátka, tak proč si nerozjet malou domácí množírničku, když jsou lidé ochotní platit a provozovateli vlastně nic nehrozí. Je těžké nemluvit o takovém rozsudku sprostě.“

Gabriela Jägerová, provozovatelka Psího útulku U Šmudliny v Tachově: „Je to směšné, aby dostaly podmínky za léta týrání a podvodů s penězi. Dopustily se několika trestných činů, a přesto dostaly jen podmínku. To není dostatečný trest. Souhlasím se zákazem chovu, nevím ale, jestli je to kontrolovatelné, jejich podnikání takový zákaz může jen těžko zastavit.“

Gabriela Jägerová | Jana Ulrichová

Kristina Wurstová, zástupkyně spolku Pes nejvěrnější přítel: „Je to výsměch všemu, co děláme, nehledě na to, že vím, jak je těžké dostat tyhle případy před soud. Je velmi náročné získat důkazy a dotáhnout to do takového konce, aby se podařilo tyrany obvinit a následně soudit. Dovedu si představit, kolik práce za tím stojí. Pokud je nakonec výsledkem podmínka, tak je to výsměch nejen ochráncům zvířat, ale i poškozeným a podvedeným lidem. Za obyčejné podvody u nás padají nepodmíněné tresty a tady to je navíc ve spojení se životem zvířete, které se nemůže bránit.“

Milena Michaela Sadílková, předsedkyně spolku Francouzské potěšení z. s.: „Je to hrozné, vždyť už nedávno padl nepodmíněný trest za týrání jednoho psa, Molly, kterou chtěl její majitel zabít. A tady byly mrtvých zvířat desítky, měly proto jednoznačně padnout nekompromisní nepodmíněné tresty. Psy z množíren zachraňujeme, víme, jak vypadají. Dáváme je dohromady, vynakládáme šílené peníze, aby mohli alespoň trochu normálně žít.“

Milena Michaela Sadílková | Jana Ulrichová

Jiří Pospíšil, europoslanec a bojovník za práva zvířat: „Rozsudek, který padl v tomto případu, mě mrzí. Doufám, že se státní zástupce, který pro obžalované požadoval nepodmíněný trest odnětí svobody, proti němu odvolá. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že soudce o výši trestu rozhodoval podle trestních sazeb, které platily v době, kdy se obžalované trestných činů dopouštěly. Tedy v době, kdy ještě neplatily přísnější tresty za týrání zvířat. Tato naše novela vstoupila v platnost teprve před rokem. Jsem proto přesvědčený, že pokud by před soudem stanul usvědčený množitel, který by se dopustil naprosto stejného jednání nyní, skončil by s mnohem tvrdším trestem, včetně několikaletého pobytu ve vězení.“