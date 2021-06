Dovolená s mazlíčky během pandemie: Co všechno musíte mít. A pozor v Německu

Do Irska, na Maltu či do Finska musí být pes také odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Odčervení musí být veterinářem potvrzeno v pasu.

„V některých zemích, například v Německu, by mohl nastat určitý problém, pokud by cestující pes patřil mezi některá tak zvaná bojová plemena. V takových případech doporučujeme vznést předem dotaz na tamní veterinární autoritu,“ řekl mluvčí.