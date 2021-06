Bertíka chtěli dát do útulku. Když se jim to nepodařilo, vyhodili ho u silnice

Proč se rodina chtěla po mnoha letech soužití najednou Bertíka zbavit, není jasné. Rozhodli se ho dát do útulku v Řepnici. Když tam ale přijeli, nedozvonili se, protože tamní pracovníci byli v tu dobu se svými svěřenci na veterinární klinice v Litoměřicích.

Bertík je huňatý kříženec jezevčíka | Jana Ulrichová

Odhalila je kamera

Majitelé ale byli rozhodnutí zbavit se Bertíka stůj co stůj. Cestou ho proto vyhodili z auta a ujeli. Naštěstí ho odchytila kolemjedoucí řidička, které zmatený pejsek málem skončil pod koly. Předala ho městským policistům, kteří jej dopravili zpátky do útulku. Ze záznamu kamery, kterou mají v útulku na vratech, pak tamní pracovníci poznali, že jde o jednoho a toho samého psa.

Bertík je huňatý kříženec jezevčíka | Jana Ulrichová

Podnět k prošetření

Pracovníci útulku, které případ šokoval, podali podnět k prošetření případu na Městský úřad v Litoměřicích. „Majitel svého psa svévolně opustil, porušil tak zákon na ochranu zvířat. Domnívám se, že šlo i o veřejné ohrožení, protože vyhozený pes byl nebezpečný pro kolemjedoucí auta,“ řekla Jana Kymrová z Psího domova v Řepnici. Dodala, že podnět budou podávat i na Krajskou veterinární správu, protože Bertík neměl ani čip.

Zdravý, čiperný

Bertík, který je zdravotně naprosto v pořádku, teď v útulku čeká na nový domov, odkud ho už nikdo nevyžene a kde bude moct v klidu dožít. Podle Jany Kymrové je to báječný, mazlivý, čiperný pejsek, který by se hodil ke starším klidnějším lidem, nejlépe do domku se zahrádkou, může být ale i v bytě. Je čistotný, umí chodit na vodítku.

Jana Kymrová věří, že Bertík najde nový domov | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Bertíka ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.