Státní zástupce Michal Bušek navrhoval pro obě překupnice nepodmíněné tresty 2 a 2,5 roku do věznice s ostrahou. Ve své závěrečné řeči zdůraznil, že během pěti let podvedly stovky lidí, za nemocná štěňata, která novým majitelům umírala před očima, inkasovaly průměrně 5000 korun. „Křížence vydávaly za čistokrevné rasy, falšovaly přitom očkovací průkazy. Šlo o zvířata z nelegálních chovů, tedy množíren,“ řekl.

Záběry z domovní prohlídky u Ivety Brixové. Překupnice nemocných psů. V bytě našla policie také falšované očkovací průkazy.

Třicet tisíc měsíčně

Kupní smlouvy podle státního zástupce ženy buď nedávaly vůbec, nebo do nich psaly nepravdivé zfalšované údaje. Při prodeji měnily SIM karty a používaly vymyšlená jména, takže je podvedení zákazníci nemohli zpětně kontaktovat. Z prodeje nemocných psů měly obě ženy příjmy, jako by chodily do práce, tedy kolem 30 000 korun měsíčně.

Mučily štěňata

Štěňata obě ženy vozily v naprosto nevyjících přepravních boxech, většinou až ze Slovenska. Doma je měly v tmavých místnostech bez oken. Podle státního zástupce byla štěňata předčasně odstavená od matek, často trpěla vážnými nemocemi, jako je parvoviróza, chudokrevnost, nebyla očkovaná ani odčervená. Noví majitelé investovali tisíce korun do jejich léčby, řadu z nich se nepodařilo zachránit.

Hra na city

Obhájci obou žen ale požadovali podmíněné tresty. Argumentovali tím, že nebyly doposud trestané a svého jednání litují. Navíc Brixová v současné době pečuje o nezletilé dítě Sandry Peštové, která ho má s jejím synem. „Mám ještě patnáctiletou dceru. Syn chodí do práce a já jsem doma s vnukem, který byl synovi svěřen do péče. Pečovala jsem i o maminku, která umírala na rakovinu,“ hrála už při předchozím hlavním líčení na city soudu Iveta Brixová.

Nečekaný verdikt

I když to nikdo nečekal, soud se nakonec přiklonil na stranu obhajoby a obě ženy odsoudil jen k podmíněným trestům. Brixové vyměřil 3 roky s odkladem na 5 let a dohledem. Na pět let jí také zakázal držet a chovat zvířata a uložil jí také propadnutí věci. Peštová dostala ještě mírnější trest, a to 2 roky s tříletým odkladem. Tři roky navíc nesmí chovat žádné zvíře.

Množitelé bez trestu

Od doby, co platí novela trestního zákona, za jejíž prosazení bojovaly od svého začátku i Blesk tlapky, se ještě nepodařilo poslat za mříže žádného provozovatele množírny. S podmínkami a zákazem chovu nedávno vyvázly i matka a dcera Tomkovy, které ve Dvoře Králové nad Labem držely v domě v otřesných podmínkách přes dvě desítky kříženců retrívrů.

Rok za Molly

Tresty natvrdo dostali zatím pouze jednotliví tyrani, například Ivan Králíček, který se své fence Molly pokusil useknout hlavu mačetou. Od Okresního soudu v Benešově odešel s ročním nepodmíněným trestem a zákazem chovu na 6 let. Dalším odsouzeným je Martin K., který brutálně utýral několik koček. Tomu jablonecký soud vyměřil 16 měsíců nepodmíněně a 10 letý zákaz chovu.

Půjde jako první sedět?

Už dva roky řeší soud případ množitelky Ivy Wastlové, která v plzeňském paneláku provozovala množírnu psů. Stovku zvířat držela v klecích rozmístěných v patrech po celém bytě. Vysloužilé fenky a nemocné psy odkládala do rodinného domu v nedalekém Sedlci, kde bez péče umírali. Jejich ostatky pak pálila v sudech a zakopávala na zahradě. Je souzená ještě podle starého trestního zákona, hrozí jí až 5 let vězení.