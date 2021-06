Na rok do vězení poslal Okresní soud v Benešově Ivana Králíčka z Vlašimi, který se ohavným, velmi surovým způsobem pokusil zbavit se své fenky. Rotvajlerce, která mu byla napřed společníkem, pak mu ale začala být na obtíž, se pokusil useknout hlavu mačetou. Fenka naštěstí přežila, zotavila se v útulku a nedávno dokonce našla nový domov.

I když bývalý majitel fenky nebyl dosud trestán, dostal, a to díky novele trestního zákona, za níž bojovaly i Blesk tlapky, trest natvrdo. „Byl odsouzen k ročnímu nepodmíněnému trestu. Dostal také zákaz chovu zvířat, a to na šest let,“ potvrdila mluvčí benešovského soudu Eva Kůsová. Rozsudek zatím není pravomocný, podle informací Blesk tlapek se tyran odvolal.

Hluboké sečné rány

Dobitou fenku s hlubokými sečnými ranami na krku a hrudníku a naseklou lopatkou, která musela velmi trpět, našli lidé u Týnce nad Sázavou. Ujali se jí v útulku Naděje pro čtyři packy v Bystřici u Benešova, kde dostala jméno Molly. Tam se zotavila natolik, že nedávno mohla odejít do nového domova.

Sám se přiznal

Mladík, který se jí tímto ohavným způsobem chtěl fenky zbavit, se poté, co byl případ zveřejněn, sám přihlásil na policii. Přiznal, že chtěl fence useknout hlavu, prý proto, že přišel o bydlení.

Novela v praxi

Nepodmíněný trest pro tyrana uvítal europoslanec a velký bojovník za práva zvířat Jiří Pospíšil, který v únoru podával k tomuto případu trestní oznámení. „Byl jsem doslova šokován tou nepředstavitelnou brutalitou, které byla fenka vystavena z rukou svého majitele,“ řekl. „Jsem nesmírně rád, že případ skončil nejenom u soudu, ale že u něj byl aplikovaný nepodmíněný trest odnětí svobody. Ten mohl soud uplatit jen díky novelizaci trestního zákoníku, kterou jsme usilovně prosazovali. Je to až symbolické, že skoro přesně rok poté, co vstoupila v platnost, můžeme vidět její reálný dopad,“ dodal.