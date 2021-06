Velkou statečnost a vůli žít prokázala fenka (asi 6), která zůstala sama v zapečetěném domě po zemřelé majitelce na Hodonínsku. Příbuzní ji nechtěli, úřady nebyly rok sto rozhodnout, co s ní. Fenka i přes nezájem okolí přežila, a to i se svým štěnětem. Zachránit se ji podařilo až teď, kdy se do případu vložil europoslanec Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil se o šokujícím případu dozvěděl poté, co se na jeho kancelář obrátila dědička domu. „Řekla, že v domě je prý opuštěný pejsek a ona neví, co s tím. Obracela se na mnohé úřady, nikdo jí ale neuměl poradit,“ řekl Jiří Pospíšil. „Bohužel jsme stále svědky toho, kdy se státní veřejné a samosprávné orgány k takovým případů staví netečně, nějaký vořech je nezajímá,“ dodal.

Odchyt a převoz

Europoslanec se společně se svými spolupracovníky spojil s psí trenérkou Alicí Pekařovou. Ta pak okamžitě zajistila odborný odchyt fenky a jejího štěněte, a obě převezla do své Psí školy a psince, které provozuje ve Studené Loučce u Mohelnice.

Chytrá a statečná

Podle Alice Pekařové je fenka velice chytrá. „Díky tomu se jí ze zapečetěného domu podařilo různými cestami utíkat a díky tomu nějak záhadně přežít,“ řekla s tím, že pomohli zřejmě i sousedé, kteří jí občas u svého domu nechávali granule a vodu. „Něco měla od nich, něco si zřejmě ulovila,“ dodala s tím, že díky tomu dokázala udržet při životě sebe i své nyní zhruba měsíční štěně.

Strachová agrese

Teď se fenka a její potomek, kteří ještě nemají jména, zotavují v azylu ve Studené Loučce. Oba budou časem hledat nové domovy. Se štěnětem nebude problém, fenku ale čeká ještě dlouhá cesta. Předchozí život ji krutě poznamenal, je na tom psychicky velmi špatně, ztratila důvěru v lidi. „Je u ní obrovská strachová agrese. Je to polodivoký pes. Manipulovat se s ní nedá, když chodím poklízet kotec a dávám jí tam vodu a krmení, musím jen protáhnout lopatu, do které se hned zakousne. Je to docela adrenalin, člověk musí být velmi rychlý,“ popsala paní Alice.

Trenérka jí věří

I přesto je psí trenérka přesvědčena, že se problémy fenky podaří vyřešit tak, že i ona bude moci nakonec odejít do nového domova. Potrvá to ale měsíce. „Měla jsem tu psy, u kterých to trvalo i dva, tři roky. Vždycky se to ale podařilo. Věřím, že to bude tak i v tomto případě,“ řekla. V to samé doufá i zachránce fenky. „Doufám, že se ji podaří vrátit do lidského života, že se socializuje, a že se pro ni najde nějaký skvělý páníček, který ji ocení, protože to je pes hrdina,“ řekl Jiří Pospíšil, který se společně s reportérkami Blesk tlapek přijel na fenku do Studené Loučky osobně podívat.

Chybí dobrá vůle

Podobných případů, kdy úředníci nekonají, protože nevědí jak postupovat, nechce se jim za opuštěné psy vydávat peníze z obecní kasy nebo jim je prostě osud zvířete lhostejný, je přitom podle Jiřího Pospíšila mnoho. „Legislativa není dokonalá a nikdy nebude. Ty případy jsou různě složité, často nejsou jasné vlastnické vztahy, není jasné, kdy je zvíře opuštěné a kdy ztracené, takže pokud není dobrá vůle u státních orgánů, vždycky se najde argument, proč to nejde,“ řekl.

Papír není důležitý

Europoslanec se podle svých slov vždy snaží v takových případech úřady přesvědčit, že není potřeba mít za každou cenu papír, že důležitější je, aby pes žil v přijatelných podmínkách. „Je to živý tvor, je proto v první řadě důležité, aby byl zachráněn a někdo se o něj postaral,“ řekl s tím, že tak to bylo i v tomto případě. „Řekl jsem, nechte papíry papírama, a pojďte se domluvit, co pro to zvíře uděláme, což se nakonec také podařilo,“ řekl.