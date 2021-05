Larry, který u původních majitelů neměl ani jméno, rostl jako dříví v lese. „Našli ho na zahradě u domu, který opustila sociálně slabá rodina. Larry tam byl ještě s jedním psem, oba na řetezech. Krmili je sousedé, nakonec skončili v záchytných kotcích, odkud pak Larry putoval k nám do spolku,“ popsala dočaskářka Jana Vodrážková, která se nyní o Larryho stará.

Jana naučila Larryho slyšet na jméno. U původních majitelů žádné neměl | Jana Ulrichová

Nesnese jiná zvířata

Larry je podle dočaskářky skvělý pes s milou přátelskou povahu. „Je hodný na lidi i děti, všechny miluje, všechny jde hned přivítat. Je to ale hromotluk, takže přivítat znamená v jeho případě často povalit na zem a olízat,“ řekla s úsměvem. Dodala ale, že nemá rád jiné psy ani jiná zvířata. Nesnesl by vedle sebe ani fenku.

Larry je krásný, mladý, zdravý pes | Jana Ulrichová

Učí se základy

Larry je mladý, kastrovaný a naprosto zdravý, vyšetření ukázala, že má v pořádku srdce i klouby. Chybí mu ale výcvik, v dočasné péči se učí všechno od začátku. „Zatím se naučil alespoň reagovat na své jméno, naučil se chodit na vodítku, teď se snažíme o základní povely, jako je „sedni“ a „lehni“. Zatím se to ale moc nedaří, protože jeho energie, to je úplná bomba,“ řekla dočaskářka.

Potřebuje pravidla

Zájemci, kteří by se chtěli Larryho ujmout, musí být fyzicky zdatní, aby zvládli jeho elán a sílu. „Potřebuje energické, silné a sebevědomé lidi, kteří budou disciplinovaní a budou tu disciplínu vyžadovat i po něm. Potřebuje jasná pravidla, jasné hranice, aby věděl, co může a co nemůže. Je to silný a sebevědomý pes, který potřebuje stejné pány,“ řekla Jana Vodrážková s tím, že ideální by byl někdo, kdo už má s podobnými plemeny zkušenosti.

Larry neuměl nic, s Janou se už naučil chodit na vodítku a nyní pilují základní povely | Jana Ulrichová

Dům a pohyb

Larry má život ještě před sebou. Z minulosti si žádná traumata nenese, takže je jako nepopsaný list. Do nové rodiny ale musí jít jako zvířecí jedináček. Nehodí se do bytu, potřebuje dům se zahradou, kterou rád ohlídá. Miluje procházky, se svou dočaskářkou v pohodě absolvoval i 17kilometrové túry.

Larry je jako nepopsaný list | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by dokázali Larryho zvládnout a dát mu domov, mohou kontaktovat jeho dočasnou opatrovatelku na telefonním čísle 774 860 467