Osazenstvo záchranné stanice tvoří především ptáci, trvalý domov tam mají handicapovaná zvířata, zimují v něm ježci. Nově se teď tamní dobrovolníci starají i o nechtěná, v době koronakrize nerozumně pořízená zvířata. Jedním z nich je králík Karamelka. „Pořídili si ho Ukrajinci, kteří se, když začal koronavirus, vraceli na Ukrajinu a nemohli si ho vzít s sebou,“ řekla vedoucí stanice.

Jedním z prvních zvířat, která se ocitla v záchranné stanici kvůli koronakrizi, je hnědobílý králík Karamelka | Jana Ulrichová

Morčata u popelnic

Karamelka bohužel není jediná. Podobně se lidé zbavují i morčat. „Nacházíme je u popelnic, nebo různě vypuštěné. Jsou k adopci, stejně jako kočičky, kterých tu teď máme kolem osmdesáti. Pro adopci ale máme velmi přísná pravidla. Zvíře od nás musí jít do bytu, dodržování našich podmínek kontrolujeme,“ řekla Hana Šimková.

Kočky jsou k adopci | Jana Ulrichová

Prase jako dárek

Nově přibyl do Ostrovského Macíku i další obyvatel, prasátko, které si lidé pořídili, aniž by o něm přemýšleli jako o živém tvorovi. „Dostalo se k nám nedávno. Mladý muž ho dostal k narozeninám, na oslavě, zřejmě jako vtip. Nevěděl si s ním rady a nechtěl ho sníst, tak ho přinesli k nám do azylu,“ popsala vedoucí.

Dravci, labuť, holubi

V záchranné stanici přijímají všechna volně žijící zvířata, která potřebují azyl. Většinou tu pak zůstávají na dožití. V současné době se tu starají o káně lesní, poštolku obecnou, labuť i holuby, pro něž neexistují útulky. Na rozlehlých pastvinách tu mají svůj domov i koně a hospodářská zvířata. Vede tudy naučná stezka, která je otevřená celoročně.

Záchranná stanice je určena všem volně žijícím živočicům | Jana Ulrichová

Hospodaří ekologicky

Pastviny a jejich okolí obhospodařují dobrovolníci ekologickým způsobem tak, aby zajistili obnovu rostlinných a živočišných druhů v přírodě. „Ekologická údržba krajiny související s útulkem pro koně a hospodářská zvířata je náš největší projekt. Vybudovali jsme zde za pomoci Věznice Ostrov naučnou stezku o koních, která je volně přístupná i v době koronaviru. Za dvacet let se nám do krajiny podařilo vrátit několik živočišných i rostlinných druhů,“ řekla Hana Šimková.

Na tamních pastvinách mají koně doslova ráj | Jana Ulrichová

Uvítají pomoc

Zájemci, kteří by chtěli záchrannou stanici Ostrovský Macík podpořit, mohou přispět na její transparentní účet 2401538126/2010. Do Macíkova obchodu v Ostrově mohou také přinést starý chléb a po rozvolnění krizových opatření mohou přijít pomoci na brigádu.