Zemřel bývalý šéf IKEM Stiborek, byl obviněný z vydírání lékařů

Autor: Tomáš Černík - 
8. srpna 2025
18:50

Bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek (†57)  zemřel. Na síti X to v pátek potvrdil institut, kterému dříve šéfoval. Stiborek měl přitom v říjnu stanout před soudem. Žalobce ho vinil z vydírání lékařů. 

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po vážné nemoci nás navždy opustil Ing. Michal Stiborek, MBA, bývalý ředitel IKEM, který zasvětil svých posledních 13 profesních let rozvoji institutu,“ napsal IKEM. 

 

Stiborek čelil obžalobě za vydírání lékařů. Soud se měl jeho případem zabývat 13. října. V kauze je obviněný ještě jeho někdejší náměstek Jiří Malý a tehdejší šéf IT odboru Petr Raška. Všichni tři měli podle vyšetřovatelů vydírat kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netulku, hrozit jim měli falšovanými dokumenty naznačujícími jejich napojení na firmu dodávající zdravotnický materiál.

Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli obavě, že do vydírání mohl být zapojen příslušník policie. To se nakonec nepotvrdilo, a tak soud v únoru vrátil případ k došetření. Proti tomu podal státní zástupce Jan Vychyta stížnost, které soud vyhověl.

Proto právě v pátek, ještě před informací o Stiborkově skonu, nařídil říjnové stání. 

