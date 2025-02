Šokující pozadí zakázek v IKEM? Schůzky v lese, řeči o „roládě“, večeře i roztomilé oslovování

Autor: for -

Policie podle Seznam Zpráv vyšetřovala podezřelé nákupy zdravotnických přístrojů Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Podle serveru se ukazuje, že zakázky provázely zákulisní dohody, schůzky v lese a tzv. mezi „čtyřma očima“. Nakonec ale byla kauza odložena, aniž by padlo obvinění.

Server zveřejnil údajnou část z odposlechu mezi přednostou kliniky IKEM Ivanem Netukou a obchodní zástupkyní firmy Promedica z konce února 2023. V telefonu se domlouvali na osobní schůzce, na kterých chtěl Netuka „slyšet nějaká čísla“. Se zástupkyní Šárkou Macákovou, která domlouvala velkou 100 milionovou zakázku, se sešel několikrát. Jednalo se o přístroj na podporu srdce a čísla podle serveru Netuka potřeboval kvůli zahrnutí výkonu přístroje mezi placené zákroky.

Předem vyhraná zakázka a večeře s VZP

Technická dokumentace se po několika schůzkách objevila v zadávací dokumentaci nemocnice a vložil ji sem sám Netuka. „Je prokázáno, že Šárka Macáková v Praze dne 8. 3. 2023 v ranních hodinách před zahájením zadávacího řízení předala Ivanu Netukovi dokument s názvem Technická specifikace 5.5. Na základě kterého Netuka inkorporoval veškeré technické parametry výrobku Impella 5.5 do předmětné specifikace veřejné zakázky,“ stojí v policejním protokolu.

Do výběrového řízení se nakonec nikdo další nepřihlásil a stomilionovou zakázku „vyhrála“ společnost Promedica se svou Impellou, jak píšou Seznam Zprávy. Smlouva na dodávky navíc byla sepsána ještě před dokončením řízení a ještě k tomu se onen přístroj už dostal do úhradové vyhlášky, kam jej zařadila VZP poté, co ji Netuka doporučil schválit.

Policie se domnívá, že Netuka toto zařazení na VZP osobně domluvit, ale bez důkazů. Zachytila nicméně podobné jednání u jiných přístrojů, například u přístroje na transplantaci jater OSC Liver. Kvůli stroji se podle serveru sešel s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem na večeři a dodavatelům v průběhu schůzky psal SMS, že „játra budou OK.“

Přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivan Netluk

Stiborek v lesíčku o „roládách“

Ve schvalování přístroje měl mít prsty i tehdejší ředitel IKEM Michal Stiborek, který měl podezřelé schůzky s ředitelem dodavatelské firmy Promedica Pavlem Hanušem v restauraci, ale i během procházek po lese. Zde se podle odposlechů bavili i o hodinkách značky Rolex, kterým Stiborek říká „rolády“ a které - možná jako úplatek - požaduje po jednom dodavateli. A obchodní zástupkyni nazýval familiérně „Panáčku“ a „Míšo“.

Stiborek si na hovory o hodinkách nepamatuje a podle jeho vyjádření pro server Seznam Zprávy se s Hanušem scházel kvůli konzultacím. Přístrojovou kauzu pak hází na Netuku. „Za technickou část zadávací dokumentace byl odpovědný profesor Netuka, který ji také předložil včetně technické specifikace,“ uvedl.

Ačkoliv se policisté domnívali, že Stiborek a Netuka se mohli dopustit zvýhodňování při zadávání veřejných zakázek, případ loni v létě odložili. Podle nich se nestal trestný čin, protože nikdo další se do výběrového řízení nepřihlásil. Žádní další dodavatelé mechanické srdeční podpory na trhu ani podle Policie nebyli. To platí podle serveru jen částečně, protože jiné nemocnice využívají systém ECMO.

Pro Netuku je případ uzavřený a sdělil, že i podle Policie nedošlo z jeho strany k žádnému pochybení. Zákon o veřejných zakázkách navíc opravdu schůzky s dodavateli nezakazuje a nazývá je komerčními konzultacemi. Musí se ale odehrávat v oficiálních prostorách a pořizovat se zápis.

IKEM: Ředitel Michal Stiborek a profesoři Jan Pirk a Ivan Netuka (2019).

Jedna oficiální akce nicméně proběhla a Netuka za ní dostal honorář. V červnu 2023 přednášel v hotelu Hilton pro firmu Abiomed, která přístroj vyrábí. A to na příhodně pojmenované přednášce „Hodnota léčebné strategie Impella 5.5.“

Podle interních mailů společnosti Promedica to byl pro Netuku „slušnej šolich“. Netuka se brání a uvádí, že se jednalo o odbornou přednášku a honorář byl řádně zdaněn a vše proběhlo v souladu s etickými předpisy.

Server se pozastavuje nad tím, že případ byl odložen i přes některé nedodělky. Neproběhla například domovní prohlídla u Netuky a u výslechu nebyl šéf VZP Zdeněk Kabátek. Vyšetřovatelé vynechali i finanční toky šetřených.