Kazan (1,5) je krásný kříženec kavkazského pasteveckého psa, který od svých čtyř měsíců žije v Útulku Jimlín. Byl tam umístěn poté, co byl odebrán pro týrání. Teď konečně úřady rozhodly, že je volný a může odejít do adopce.

Původní majitel Kazana mlátil na ulici v Žatci přímo před zraky policistů. Později vyšlo najevo, že do něj i kopal a topil ho.

Kazan vypadá jako plyšový medvídek, potřebuje ale zkušeného člověka, který jeho výchovu zvládne | Jana Ulrichová

Je to paličák

Týrání, kterému byl coby štěně vystaven, se na Kazanovi podepsalo. Je bázlivější, zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, se s ním musí seznamovat postupně a v útulku ho zpočátku navštěvovat opakovaně. K lidem, které už zná, je ale přátelský. „Je to trochu paličák, povely se s ním musí pořád cvičit,“ řekla dobrovolnice Šárka Ondryášová.

Kazan je hravý a mazlivý | Jana Ulrichová

Neumí se chovat

Ze všeho nejvíce je ale podle dobrovolnice potřeba pracovat na Kazanově socializaci, protože po příchodu do útulku nevěděl, jak se chovat nejen k lidem, ale i k ostatním psům. Je také nutné dopilovat s ním hygienické návyky.

Kazan potřebuje dostatek pohybu | Jana Ulrichová

Do bytu ne

Kazan by se hodil k lidem, kteří mají s podobnými plemeny už zkušenosti. K menším dětem se s ohledem na svou velikost nehodí, se staršími dětmi si rozumí. Vhodný by pro něj byl dům se zahradou s přístupem dovnitř, protože potřebuje častý kontakt s majitelem. Do bytu se nehodí.

Má rád fenky

Jako každý velký pes potřebuje i Kazan hodně pohybu. S jinými psy se s ohledem na nedostatečnou socializaci nesnese, má ale rád fenky. Pokud by zájemci o něj fenku měli, bude nutné vzájemné sympatie předem v útulku během návštěvy vyzkoušet.

Z Kazana, který se dostal do útulku jako 4. měsíční štěně, vyrostl krásný pes | Jana Ulrichová

Není pro každého

Kazan je naprosto zdravý, kastrovaný pes. Není ale pro každého. „Zájemci o něj by si adopci měli důkladně rozmyslet, protože Kazan zažil týrání, a to se na něm podepsalo. Je pro něj potřeba zkušeného člověka, který ho zvládne a bude to s ním umět,“ řekla dobrovolnice.

Kazan potřebuje dostatek pohybu | Jana Ulrichová

Zájemci, volejte

Zájemci, kteří by se chtěli Kazana ujmout, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258. Volat je možné v době od 8 do 18 hodin a o svátcích od 9 do 15 hodin