Na velké změny si na stará kolena musí zvykat roztomilý kříženec knírače Lump (12), kterého převzal do své péče spolek Pes nejvěrnější přítel. Lump prožil celý život na dvorku. Když mu jeho panička zemřela, přestěhoval se do Kolína k dočaskářce Báře Váňové, podle níž by si zasloužil najít ještě nový láskyplný domov, kde by v klidu dožil.

Lump je psí senior, kterému přestává sloužit zrak. Bylo by proto dobré najít mu nový domov co nejdříve, aby si ho stihl okoukat a důkladně zmapovat. Později v případě ztráty zraku se v něm pak bude lépe orientovat.

Starouška Lumpa má v dočasné péči Bára Váňová | Jana Ulrichová

Léčba za 2000

Lumpík má bohužel i další zdravotní problémy. Bere léky na nemocné srdíčko a štítnou žlázu. Navíc trpí i Cushingovým syndromem, což je onemocnění, při něm dochází k nadměrné tvorbě hormonu kortizolu. „Jednou za tři měsíce je třeba nechat na toto onemocnění udělat test,“ popsala jeho neduhy dočaskářka s tím, že jeho léčba vyjde zhruba na 2000 korun měsíčně, protože zejména léky na Cushinghův syndrom jsou drahé.

Není náročný

Lumpík přitom není vůbec náročný. Je to přátelský psík, který s ohledem na svůj věk už hodně času prospí. I když prožil celý život na dvorku, u dočaskářky si rychle zvykl na život v teple domova, takže už to není pes na ven. „Ideální by pro něj byl domek se zahradou. Na zahradě se rád prochází, očichává si to tam. Chodí ale i na vodítku, na kterém bude muset být kvůli horšící se vadě zraku venčený neustále,“ řekla Bára Váňová.

Lumpa se spolek ujal poté, co mu zemřela panička | Jana Ulrichová

Ke starším lidem

Lumpík by byl ideální parťák pro starší lidi. „Je přátelský, má rád všechny. Nemá problémy ani s žádným zvířetem, ať jsou to kočky nebo psi,“ dodala dočkaskářka. Zájemci, kteří by se chtěli Lumpíka ujmout a dát mu klidný domov na dožití, ji mohou kontaktovat telefonicky na čísle 603 704 029.