Původní majitel se vzdal Bobíka i jeho potomka, když se dostal do potíží a nemohl se už o ně starat a živit je. Mladší z pejsků našel nový domov hned, Bobík ale na něj stále ještě čeká.

Bobík není náročný na pohyb, stačí mu zahrádka | Jana Ulrichová

Nemocné srdce

Bobík je už psí dědeček, bere léky na srdíčko a špatně slyší. „Dá se s ním ale domluvit pomocí gest. Žádné jiné problémy nemá,“ řekla Bára Váňová, která má Bobíka u sebe doma v Kolíně v dočasné péči. Dodala, že medikace není finančně náročná, léky vyjdou nové majitele na zhruba 300 korun měsíčně.

Bobík se svou dočasnou opatrovatelkou Bárou Váňovou | Jana Ulrichová

Těžko si zvyká

Ztrátu domova a přechod do nového prostředí nesl Bobík podle dočaskářky hodně těžce. „Určitě se mu stýskalo. Trvalo to přes tři měsíce, než si na mě zvykl a začal mě akceptovat,“ řekla. „Teď už je to dobré, chvíli ale zase potrvá, než si zvykne na nového majitele,“ dodala.

Umí se ohnat

Bobík potřebuje především klid. V novém domově by měl být proto jako jediný pes, snesl by se jen s klidnou kočkou nebo klidnou fenkou. K lidem, které už zná, je přátelský, k cizím se nehrne, musí si napřed zvyknout. „Dokáže se i ohnat, s tím je potřeba počítat,“ řekla dočaskářka.

Potřebuje čas

Bobík je vyloženě pes pro starší lidi. Nepotřebuje příliš pohybu, většinu dne dokáže prospat zahrabaný v dekách. Ideální by pro něj byl domek se zahrádkou, kde by se mohl proběhnout a pak se zase vrátit domů do tepla. „Je to ten typ, který si hůř zvyká. Potřebuje čas. Nový majitel s ním bude muset mít trpělivost,“ vysvětlila Bára Váňová.

Bobík si na změny a na nové lidi zvyká pomalu, potřebuje čas | Jana Ulrichová

Dostane šanci?

I když je Bobíkovi už 14 let, je stále ještě aktivní. „Myslím, že by tu klidně mohl ještě být třeba tři roky. Kromě srdíčka ho nic netrápí, což je na tenhle věk téměř neuvěřitelné,“ řekla dočaskářka Bára Váňová. Zájemci, kteří by se chtěli Bobíka ujmout a dát mu klidný domov na dožití, ji mohou kontaktovat telefonicky na čísle 603 704 029.