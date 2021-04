Belgického ovčáka Sallyho majitel nezvládl. Pro nového pána ho cvičí zkušená výcvikářka

Původní majitel neměl pro Sallyho vhodné podmínky. „Moc dobře se o něj nestaral a vůbec nic s ním nedělal, takže Sally je jako nepopsaný list,“ řekla výcvikářka s tím, že nebyl ani v nejlepší kondici. Když jej spolek převzal do péče, byl začervený, podvyživený a měl průjmy. Teď už je ale na tom dobře, nemá ani žádné zdravotní problémy.

Sally je krásný belgický ovčák, je ale jako nepopsaný list | Jana Ulrichová

Vycházky třikrát denně na pár minut nestačí

Mnohem více práce má ale Radka s jeho výcvikem. „Je třeba mu zaměstnávat jak tělo, tak hlavu, což nebude pro budoucího majitele jednoduché. Bude na něj muset mít hodně času, nestačí jít s ním ven třikrát denně na pár minut. Je třeba dát mu řádný výcvik a výchovu,“ řekla s tím, že Sally nezná nic, protože byl zavřený v kotci.

Dočaskářka a výcvikářka Radka Formanová se snaží dát Sallymu alespoň základní výcvik | Jana Ulrichová

Má potenciál

Než odejde do nového domova, snaží se Radka naučit Sallyho alespoň základní věci. „Teď umí „sedni“, učíme ho „ke mně“ a umí jít na místo. To je zatím všechno. Má ale potenciál, určitě bude rád pracovat, teď má ale kolem sebe spoustu nových vjemů, všechno je pro něj nové, všechno ho zajímá a rozptyluje,“ popsala výcvikářka.

Běhání není dost

Sallymu, jako každému belgickému ovčákovi, nestačí jen běhání někde na postroji, je potřeba vymýšlet pro něj i různé hlavolamy nebo nosework, což je disciplína využívající čichu psů. „Je třeba s ním cvičit poslušnost, jsou lidé, kteří s nimi dělají i obrany. Bude jen na budoucím majiteli, jakou cestou se s ním dá,“ řekla Radka.

Nový majitel bude muset navázat na práci Radky a se Sallym stále cvičit a zaměstnávat ho | Jana Ulrichová

Skáče na linku a bere všechno do huby

Pro Sallyho by byl nejvhodnější dům se zahradou, kde by měl přístup dovnitř, protože je rád ve společnosti lidí. Do bytu se příliš nehodí. „Nemá ještě potřebné mantinely. Jak je pro něj všechno nové, zajímavé, skáče na linku, stahuje utěrky, všechno bere do huby,“ popsala výcvikářka. Dodala, že budoucí majitel by měl mít s tímto plemenem zkušenosti, protože je specifické a potřebuje hodně pohybu a práce.

Sally je pan pes, potřebuje jen toho správného majitele | Jana Ulrichová

Zájemci, volejte

Sally má vyrovnanou povahu, není agresívní. Nehodí se ale k dětem, na ostatní zvířata, například kočky nebo slepice, by si musel zvyknout, zatím má tendence je honit. Zájemci o něj mohou volat přímo výcvikářce Radce na číslo 777 310 185.