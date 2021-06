Blesk tlapky vrací úder trestané množitelce: Za křížence za 12 tisíc podnět veterinární správě

Nemocné štěně buldočka, které jako buldoček vůbec nevypadá, si za 12 000 korun koupili od nechvalně známé množitelky Ivety Faltysové z Dražkova na Pardubicku Zita Egri a její partner Petr z Terezína. Když zjistili, komu naletěli, rozesmutnilo je to, případ ale dál řešit nechtějí. Reportérky Blesk tlapek se to rozhodly udělat za ně.

Množitelka, na kterou reportérky upozorňovaly už před dvěma lety, prodala zájemcům jiné štěně, než původně chtěli. Předala jim ho na chodníku u domu, dovnitř je nepustila a rodiče jim také neukázala. Fenka, které dali jméno Bony, je bázlivá, pomalá, a hlavně vážně nemocná, což zjistili hned po příjezdu domů. Má zánět střev a nemocné srdce.

Zita Egri brzy pochopila, že naletěli množitelce | Jana Ulrichová

Chybí informace

Záchranáři, kteří psům pomáhají a angažují se v jejich záchraně, nechápou proč lidé i přes masivní osvětu, které se už 3 roky věnují i Blesk tlapky, podporují množitele. „Opakuje se to pořád dokola. Je to pohodlností lidí zjistit si informace. Jsou toho plná média, říkáme jim to i my, v útulcích,“ řekla Jana Kymrová z Psího domova v Řepnici na Litoměřicku s tím, že lidé jsou ale nepoučitelní. „U množitelů nemají informace, odkud pejsek pochází, v jakém prostředí vyrůstal, nevidí rodiče ani ostatní štěňata, už tohle by je mělo odradit,“ řekla Jana Kymrová.

Zatajují zdravotní stav

Majitelé, kteří množitele podpoří a koupí si od nich křížence za tisíce korun, vůbec nepřemýšlí nad tím, že v útulcích nebo spolcích by podobného voříška získali za symbolický poplatek a ještě by k němu dostali kompletní informace o jeho zdravotním stavu. „Ten množitelé obvykle utajují, protože jejich chovy nejsou zdravé. Od nás tyto informace vždycky dostanou, navíc, mají po určitou dobu možnost vrátit pejska zpět v případě, že se vyskytnou nějaké zdravotní či jiné problémy,“ zdůraznila Jana Kymrová.

Takto reportérky vyfotily množitelku Faltysovou, když se na benzínové čerpací stanici v Pardubicích pokoušela prodat štěně figurantce Blesk tlapek | Jana Ulrichová

V útulcích jen poplatek

V útulku mají lidé dost času se s pejskem seznámit, mohou za ním přijít i opakovaně, než se pro něj definitivně rozhodnou. Pejsek z útulku nebo spolku je navíc zdarma, platí se pouze za čip a očkování, což konkrétně v Psí domově v Řepnici dělá dohromady tisíc korun.

Podle Jany Kymrové z Psího domova v Řepnici na Litoměřicku jsou lidé nepoučitelní | Kateřina Lang

Podnět na prošetření

V případu nemocného buldočka, kterého si od množitelky Ivety Faltysové pořídila Zita Egri a její partner, se Blesk tlapky rozhodly podat podnět na krajskou veterinární správu k prošetření. Veterináři Ivetu Faltysovou, která v roce 2017 chovala na 160 psů, opakovaně kontrolovali. V letech 2016, 2017 a 2018 v jejím chovu podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka nacházeli opakované problémy a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona, za což ji několikrát pokutovali. Naposledy se o ni a její kšefty zajímala i policie, případ ale nakonec uzavřela opět jen jako přestupek.