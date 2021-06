Pluto je prímový, ale svérázný mladý pes, který má svou hlavu. Když se mu něco nelíbí, zavrčí. Potřebuje nejen hodně pohybu, bez něhož se nudí, ale i jasná pravidla a důslednost. To dosavadní zájemce o něj vždy odradilo, nový domov se mu nedaří najít.

Není to ovčák

Podle dočaskářky Miroslavy Milojkovič, která se o něj nyní v Praze stará, potřebuje Pluto hlavně zaměstnat. Ani to ale není jednoduché. „Není to německý ovčák, který poslechne na první mrknutí. Když se ale dobře motivuje, nechá se s ním pracovat,“ řekla s tím, že nový majitel musí být velmi důsledný. „Nesmí si ho nechat přerůst přes hlavu, nesmí mu ustoupit ani tehdy, když zavrčí. Začal by si vyskakovat víc a víc,“ uvedla. Dodala, že ideální by byl někdo, kdo už má zkušenosti s plemeny typu bull.

Potravinová alergie

Pluto je zdravý, má ale zřejmě alergii na potraviny. Na jaké konkrétně, není zatím jasné. Během následujících měsíců ho čekají alergologická vyšetření, která ukážou, co přesně mu vadí. „Zatím to zkoušíme zjistit vylučovací metodou, víme už, že netráví piškoty,“ řekla Miroslava Milojkovič.

K jiným psům ne

I když Plutovi teď dělá společnost fenka dočaskářky, bylo by vhodnější, aby do nového domova odešel jako jedináček. „Jak vychází s jinými zvířaty, nevíme. Miluje fenky, přesto bych ho k jiným psům úplně nedoporučila, protože je hodně dominantní,“ řekla dočaskářka.

Nesmí se nudit

Jinak je Pluto milý a společenský pes, který pokud dostane důsledné vedení a dostatek zábavy, může žít i v bytě. Pokud ho ale majitel dostatečně neunaví, čekají ho problémy. „V tu chvíli začne vymýšlet ,bejkárny‘, snaží se přelézat a přeskakovat ploty, umí to, skáče hodně vysoko. Vyskočí třeba i na linku. Když je ale dostatečně unavený, nic takového nedělá, nezlobí. Je potřeba dotáhnout jeho výchovu, pak se uklidní,“ řekla dočaskářka.

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Pluta ujmout a dát mu domov, jí mohou psát SMS na číslo 725 542 000 nebo volat po 16. hodině.