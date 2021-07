Úřady neměly o množírně retrívrů ponětí. Blesk tlapky udeřily, případ už řeší veterináři i policie

O tom, kolik zvířat trpí na dvoře domu za dvoumetrovou zdí, nevěděl podle svých slov ani tamní místostarosta Michal Rech. „Já to registruji tak, že je tady velký hluk, většinou v odpoledních hodinách, a když se prochází přes obec, tak cítíme výkaly. Není to ale pravidelně a nemůžu říct ani kolik těch psů tam je, protože my nemáme přístup na pozemek a nemůžeme tam provádět kontroly,“ řekl. Dodal, že naposledy měla majitelka registrovaných deset psů, za které platila obci poplatky.

Zástupci obce tvrdí, že netušili, kolik psů se za zděným plotem skrývá | Jana Ulrichová

Žádný podnět

Obec se množírnou doteď nezabývala prý i proto, že ji podle místostarosty začala řešit Krajská veterinární správa, která se tam ohlásila na kontrolu. To se ale, jak Blesk tlapky zjistily, ukázalo jako lež. Veterinární inspektoři o případu obří množírny v Odrovicích dosud nevěděli. „Na kontrole tam nebyli, nedostali nikdy žádný podnět,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Fotky jako důkaz

Reportérky Blesk tlapek proto začaly jednat samy. Na Krajskou veterinární správu podaly podnět k prošetření chovu a dodaly inspektorům i fotografie dokládající, jaké množství psů na dvorku a v přilehlé stodole živoří. Je z nich patrné, že některá odrostlá štěňata jsou velmi hubená. Není ani vidět, že by psi měli přístup k vodě, protože kbelíky a lavory byly v době vzniku reportáže na dvoře převrácené.

Reportérky na dvorku napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Trestní oznámení

Otřesný případ nenechal chladnými ani zvířecí záchranáře. Unie práv zvířat, jejíž členka Šárka Hnízdilová v obci žije a na množírnu jako první upozornila, podala na majitelku psů trestní oznámení. „Podali jsme trestní oznámení na státní zastupitelství Brno-venkov. Když jsme viděli fotografie a videa z místa, bylo nám jasné, že tohle je špatné, že to musíme řešit,“ řekla předsedkyně Diana Šlechtová.