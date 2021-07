Psi roztrhali fenku Phoebe, jejich majitelka si to ještě točila: Soudce ženu zprostil viny

Krvavé drama se odehrálo v lednu 2019 na Českobudějovicku během vycházky. Ludmila S. se na ni vypravila se svými třemi psy a svým malým synem, kterého jeden ze psů, Ozzy, táhl na bobech. Právě on Phoebe napadl jako první, zakousl se jí do krku a smýkal s ní po poli. V tu chvíli se k útoku připojila i fena Fatima.

Žena už byla za týrání odsouzena

Podle státního zástupce jednala Ludmila S., která už byla v minulosti za týrání psů odsouzena, v rozporu s povinnostmi chovatele. „Nevyužila žádné z možností, jak zabránit dalšímu útočení psů vůči štěněti, naopak si celou situaci nahrávala na svůj mobilní telefon, v důsledku čehož pes rasy belgický ovčák uhynul po nejméně jedné minutě a 10 vteřinách po zahájení natáčení této události,“ uvedl.

Laický výcvik

Ludmila S. u soudu přiznala, že oba američtí bullové prošli jen jejím laickým výcvikem. Informace o tomto plemeni získala na internetu. Ve své výpovědi uvedla, že mobil měla na krku na držáku, chtěla prý natáčet syna na bobech. Ve chvíli, kdy se psi pustili do Phoebe, křičela a kopala do nich. Byla prý v šoku.

Ozzyho zastřelili

V rozsudku, který mají Blesk tlapky k dispozici, stojí, že Ludmila S. zkoušela Ozzyho chytit za obojek, ale nepomohlo to. Nakonec ji nenapadlo nic lepšího, než zezadu chytit Ozzyho za genitálie a vyzvednout ho do vzduchu, i když viděla, že Phoebe už je mrtvá.

Ozzy se přetočil a zakousl se jí do pravé ruky, strhl ji do sněhu, měla strach, že ji zakousne. Začala ho chlácholit a on ji pustil. Bála se, proto utekla do chalupy. Po chvíli přiběhla Fatima, která byla od krve, Ozzyho přivedl až manžel. Ten pak povolal myslivce, který Ozzyho zastřelil. Fatimu po tomto útoku údajně prodali do chovatelské stanice.

Odsouzená tyranka předhodila štěně psům a točila krvavá jatka. Skončí za mřížemi?

Přetížený a ponížený Ozzy

Video, které krvavý incident zachytilo, zkoumal znalec z oboru kynologie. Podle něj není z něj patrné, že by Ludmila S. nějak psy k útoku nabádala.

„Pes Ozzy pes byl přetížen a ponížen tím, že táhl chlapce na bobech. Přirozeně, i když nesprávně vyhodnotil, že za všechny problémy, které se mu v dané chvíli, místě a čase dějí, může právě štěně Phoebe. A projevil nekontrolovatelnou agresi k zastavení prominentního jedince obžalované. Nebyl schopen vnímat obžalovanou, protože se dostal do primitivního stavu mysli, chytal, bojoval a zabíjel svou kořist,“ popsal znalec.

Výkřiky vše zhoršily

Výkřiky obžalované podle znalce Ozzyho ještě více motivovaly k boji o kořist, štěně. Stimulem pro boj o kořist byla i fena Fatima. „Pokusy obžalované odkopnout či odstrčit psa zvyšovaly jeho chuť o kořist bojovat,“ uvedl. „Obžalovaná přecenila podřízenost samce, poslušnost štěněte a ctižádost a potřebu přízně dospělé feny,“ dodal.

Jen profesionál

Znalec zdůraznil, že v takových případech je bezpodmínečně nutné psa zvednout do výšky, aby ztratil kontrolu nad sebou samým. Nastalou situaci by podle něj vyřešil jen profesionál, který je silově a odborně vybaven, s velkou mírou sebevědomí a bez strachu z možného střetu.

Ludmila přecenila síly

Podle soudce Ludmila S. Ozzyho nevyprovokovala, aby zaútočil, a útoku se snažila zabránit. „Obžalovaná přecenila své schopnosti a podcenila pudové a přirozené chování psa ve smečce. Za toto pochybení však nemůže být trestána,“ odůvodnil soudce Juraj Ivica, proč Ludmilu S. obžaloby zprostil.