Jen nešťastná náhoda, tak mluvila loni o krvavé podívané, kterou si navíc natočila na mobil, Ludmila Zdeňková (38) z Českobudějovicka. Na videu, které se pak dostalo na sociální sítě, bylo vidět, jak její psi roztrhali odrostlé štěně. Policisté ji teď za to obvinili. Pro ženu to není navíc první střet se zákonem, za týrání už byla dřív pravomocně odsouzená.

Za týrání zvířat už dříve pravomocně odsouzená Ludmila Zdeňková, která používá i příjmení Smrčková nebo Remtová, tvrdila, že osudného dne byla na procházce se synem. Rvačka psů vznikla podle ní náhodou a stejně náhodně prý pořídila i video.

Otřesné záběry ukazují, jak dva psi trhají štěně belgického ovčáka | facebook

Zakažte chov

Svědci ale byli od počátku přesvědčeni, že žena nebohou fenku Fíbí předhodila psům schválně a zcela cíleně si pak krvavá jatka natáčela. „I kdyby to byla náhoda, jak paní Zdeňková tvrdí, je povinnost každého chovatele ty psy ochránit. Tady došlo k usmrcení štěněte,“ uvedla Ivana Pexová, která Zdeňkovou už dlouho sleduje a shromažďuje důkazy pro to, aby jí byl chov zvířat definitivně zakázán. „Navíc bylo zjištěno a potvrzeno bývalým manželem, že byl při tom zabit další pes,“ dodala s tím, že jednoho z útočících psů Ozzyho, pak nechala Zdeňková zastřelit myslivcem.

Útočil Ozzy

Zdeňková ale jakoukoli vinu odmítá. O tom, jak podle ní ke krvavému dramatu došlo, natočila velmi emotivní video, ve kterém tvrdila, že vše se odehrálo na procházce, kde měla s sebou fenu amerického buldoka Fatimu, psa Ozzyho a fenku Fíbí.

Psi prý nevykazovali žádnou agresivitu, přesto Ozzy z ničeho nic na Fíbí zaútočil a zakousl se jí do krku. „Přimáčkl ji na zem a držel ji. Byla jsem v šoku, nevěděla jsem, co dělat. Skočil po ní a jen s ní zatřásl. V tu chvíli jsem viděla, že je konec,“ vylíčila. Popřela, že by nebohou Fíbí předhodila psům úmyslně, i to, že video točila záměrně.

Ludmila Zdeňková natočila a na sociální sítě umístila video, kde se snaží brutální podívanou vysvětlit a ospravedlnit své chování | facebook

Půjde sedět?

Policisté to ale viděli jinak. Zdeňkovou teď proto obvinili z přečinu týrání zvířat. „V případě, že by soud toto obvinění akceptoval, hrozil by stíhané trest odnětí svobody v délce až tří let,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vzhledem k tomu, že Ludmila Zdeňková byla už v roce 2017 pravomocně odsouzena za týrání zvířat k podmínce, mohla by si nový trest už odsedět.