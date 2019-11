Roztrhaná Fíbí: Nešťastná náhoda, nebo krutá zábava? Policie žádá o pomoc svědky

Byla to náhoda. Natáčela jsem procházku se synem, ne krvavá jatka. Tak se brání za týrání zvířat už dříve pravomocně odsouzená Ludmila Zdeňková, majitelka psů, kteří před jejími zraky roztrhali štěně. Video, které přitom pořídila, už zkoumají policisté. Ti prosí o pomoc veřejnost, hledají totiž svědky.

Policisté případ prověřují jako týrání zvířat. „Video jsme zaslali k vyjádření Krajské veterinární správě. Žádáme všechny svědky, kteří byli přítomni incidentu, při němž pes bojového plemene na sněhu s dalším psem napadá a pravděpodobně i usmrcuje menšího psa, aby se přihlásili. Důležitá jsou především svědectví, která se dají hodnověrně doložit,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. Pro Blesk tlapky dodal, že vyšetřování pokračuje, podezřelá už byla vyslechnuta, nikdo ale zatím obviněn nebyl.

Otřesné záběry ukazují, jak dva psi trhají štěně belgického ovčáka | facebook

Idylická vycházka

Majitelka zvířat Ludmila Zdeňková Šrámková uvedla, že k napadení štěněte belgického ovčáka Fíbí došlo během vycházky.

„Stalo se to v lednu, když jsme měla malého u sebe. Rozhodla jsem se, že pojedeme na boby. Psi tehdy neprojevovali žádnou agresivitu, byli jen špatně socializovaní, za to ale nemůžu, brala jsem si je z chovatelské stanice od Rumunů v Českých Velenicích. Ozzyho jsem zapřáhla za boby, jako už několikrát. Projeli jsme naši louku,“ popsala.

Dodala, že na krku měla pevný plastový držák na telefon, protože si chtěla natáčet syna. Fíbí s fenou amerického buldoka Fatimou prý za nimi radostně poskakovaly, nikdo, ani pes Ozzy v tu chvíli ještě nevykazoval žádnou agresivitu.

Ludmila Zdeňková natočila a na sociální sítě umístila video, kde se snaží brutální podívanou vysvětlit a ospravedlnit své chování | facebook

Nečekaný útok

„Ti psi spolu byli, spali spolu, jedli spolu, hráli si. Nechápu, proč se to stalo. Fíbí skákala malému na klín a zase zpátky do sněhu, a tak si hrála. Najednou se Ozzy otočil a Fíbí skočil po krku, přimáčkl ji na zem a držel ji. Byla jsem v šoku, nevěděla jsem, co dělat. Skočil po ní a jen s ní zatřásl. V tu chvíli jsem viděla, že je konec. Myslím, že jí zlomil vaz na místě. Fatima se přidávala k útoku. Ozzy, i když věděl, že ten pes je mrtvý, s ním pořád trhal ze strany na stranu,“ vylíčila emotivně.

Dělám to načerno, přiznala množitelka Petra. S kšefty prý skončila, svědci tvrdí opak

Ozzyho zastřelili

To, že nezasáhla, vysvětlovala strachem o syna. Nevěděla prý, co dělat. Nakonec ale mezi rozběsněná zvířata přece jen sáhla, což odnesla zraněním na ruce. Přiznala pak, že Ozzyho nechala krátce po incidentu myslivcem zastřelit. „Nevěděla jsem, že se to nesmí,“ prohlásila.

Otřesné záběry ukazují, jak dva psi trhají štěně belgického ovčáka | facebook

Všechno bylo jinak

Zvířecí záchranáři ale jejím slovům nevěří. Podle Ivany Pexové, která Ludmilu Zdeňkovou sleduje už dlouhou dobu a shromažďuje důkazy pro to, aby jí byl chov zvířat zakázán, zřejmě fenku Fíbí omámila a psům pak předhodila. „Na videu na psy křičí a postrkuje je nohama, tím je vlastně vyzývá k útoku. Není pravda, že by bránila syna. Na začátku videa jsou boby prázdné, syn na nich není. Je tam jen slyšet, zřejmě pobíhal někde okolo. V dalších záběrech je přímo proti ní,“ řekla.

Ivana Pexová podivná úmrtí psů Ludmily Zdeňkové sleduje už dlouho. Skupina, kterou založila na facebooku, si klade za cíl zákaz chovu pro Zdeňkovou | Jana Ulrichová

Točila záměrně

Video podle ní nemohlo být pořízeno z držáku na krku. „Ten záběr byl veden přímo na psy. Pokud by to bylo tak, jak říká, byly by tam záběry na dítě, na okolí,“ namítá Ivana Pexová. „Vše si natáčela záměrně mobilem v ruce,“ dodala s tím, že vše vysvětlí na policii, kam předá i další shromážděné důkazy a podněty