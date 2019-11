Leo ze zaplaveného útulku na Slovensku čeká na domov už 4 roky. Najde ho v Česku?

Leo žil v útulku v Rožňavě, kde pracovaly i tři dobrovolnice, které odjely pomáhat do vodou zatopeného útulku v sousední Revúci. Při záchraně tamních psů ale bohužel samy utonuly.

Katka, Zuzana a Zdenka zachraňovaly pejsky z útulku při povodni: Všechny se utopily!

Tato ztráta rožňavský útulek, kde se v té době nacházelo 25 psů, zcela ochromila. Proto český spolek Home4Pets zorganizoval pomoc a část tamních psů převezl do Česka. Zajistil jim všechny potřebné doklady i lékařskou péči, a teď je nabízí k adopci.

Leo prožil téměř celý svůj život v útulku v Rožňavě. Teď v Praze vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Klidný, pohodový

Nový domov díky tomu vyhlíží v Praze i kříženec německého ovčáka Leo, který prožil v útulku v Rožňavě téměř celý život. „Čtyři roky hledal nový domov, bohužel neúspěšně,“ řekla dobrovolnice Katarína Králová, která část pejsků do Česka převezla. Dodala, že nyní je Leo v dočasné péči a je připraven k adopci.

„Je to velmi klidný, pohodový psík. Je přátelský, dá se s ním lehce manipulovat. Vychází dobře s fenkami, doma vydrží sám, v klidu tam spí. Hodil by se proto do bytu, případně k domku se zahradou s přístupem dovnitř. Doporučujeme ho ke starším lidem nebo k větším dětem,“ řekla.

Mrtvé kočky schovávala v mrazáku. Ty, co přežily, se teď léčí. Blesk tlapky je navštívily

Otvírá si dveře

Jediný, s kým má Leo problém, jsou někteří psi. Podle záchranářů je to ale zřejmě jen tím, že je v novém rušném prostředí a teprve si zvyká. „Na psy cení zuby, je to ale spíše obranná reakce. Věříme, že i to se časem, případně nějakým tréninkem změní,“ dodala. Leo se také v útulku naučil otvírat dveře, je proto třeba dbát na to, aby byl doma nebo na zahradě dobře zamčený a zajištěný.

Leo prožil téměř celý svůj život v útulku v Rožňavě. Teď v Praze vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Potřebují jen domov

Pro oba slovenské útulky se díky obrovské vlně solidarity podařilo nashromáždit nejen dost materiální pomoci, ale i peněz. „Krize je díky tomu zažehnaná. Jediné, co teď potřebujeme, je nový trvalý domov pro Lea a další dovezené psy,“ zdůraznila slečna Katarína. Zájemci o jejich adopci mohou kontaktovat spolek Home4Pets na číslech 774 706 026 nebo 774 653 354, případně mohou psát na e-mail info@home4pets.cz, adopce@home4pets.cz.

Leo prožil téměř celý svůj život v útulku v Rožňavě. Teď v Praze vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Leo není jediný

Fotky dalších psů dovezených ze slovenské Rožňavy, kteří jsou v Česku nyní k adopci, je možné si prohlédnout v galerii.