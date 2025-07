Tátu se synem brutálně zbili: Nebezpečný pachatel se skrývá v Česku?!

Ve slovenské obci Moravský Svätý Ján došlo na konci června k brutálnímu loupežnému přepadení. Tři muži, dva Češi a jeden Slovák, za bílého dne vnikli do cizího domu a v něm brutálně zmlátili a okradli otce se synem. Jeden z pachatelů stále uniká, podle policie by se mohl ukrývat v České republice.

Byl to případ naprosté hrůzy a bezmoci. Přepadený muž si v den incidentu všiml, že něco není v pořádku. Vyšel se tedy podívat na dvůr a tam potkal muže v černé kukle. Ten do nebohého majitele domu začal surově tlouct pěstmi. Jeho dva komplicové následně pokračovali do domu, kde našli mužova syna (37). I jeho brutálně zmlátili. A to dokonce natolik, že skončil s úrazem hlavy v nemocnici.

Když se otci podařilo aspoň částečně vyprostit z agresorova ocelového sevření, začal z plných plic křičet o pomoc.To zřejmě trojici vyděsilo a přes dvůr utekla pryč. „Při útěku jeden z obviněných několikrát vystřelil z plynové zbraně,“ napsali na facebook slovenští policisté. S sebou si lupiči odnesli peněženku obsahující asi 6 tisíc korun.

Policisté se po přivolání na místo bez odkladů pustili do díla a jejich píle rychle přinesla výsledky. Díky poctivé policejní práci se jim podařilo pachatele ihned ztotožnit. „V průběhu včerejšího dne příslušníci kriminální policie v Trnavě zadrželi dvě osoby,“ napsali policisté ve čtvrtek. V jednom případě vykonali na místě i domovní prohlídku a objevili přitom plynovou zbraň, kterou zloději stříleli při útěku.

Mimo to našli na místě i kuklu, rukavice a drogy. „Policisté zároveň získali důkazy nasvědčující tomu, že obvinění měli spáchat i jiný trestný čin v okrese Malacky,“ řekla trnavská policejní mluvčí Veronika Dachová.

Dva z obviněných si už hoví v policejní cele. Po třetím však policisté stále pátrají. Podle informací portálu noviny.sk by se měl nacházet v Čechách. Muži jsou obvinění z loupeže a porušení domovní svobody. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let za mřížemi.