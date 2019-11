Frankie (asi 7) neměl lehký život. Zachránil ho spolek Psí život, který ho přijal už ve velmi zbědovaném stavu loni v září, a to od seniorky, která skončila v léčebně dlouhodobě nemocných. Péči o Frankieho ale zjevně nezvládala už dlouho předtím.

Frankie dostal vozíček, se kterým se vydává i na kratší procházky | Jana Ulrichová

Nemocný, zanedbaný

S mnoha záněty v těle, s vážným kožním onemocněním a navíc ochrnutý na vozíku skončil nakonec Frankie v útulku Rafael u Ivy Volkové, která se věnuje převážně starým, nemocným a handicapovaným psům. Když ho Blesk tlapky letos v dubnu navštívily poprvé, vypadal stále ještě velmi zuboženě.

Po agresi způsobované bolestí už není ani stopy. Teď už se Frankie rád s každým pomazlí | Jana Ulrichová

Už je v pohodě

Frankie se ale ukázal jako velký bojovník. „Daří se mu skvěle, udělal tady neuvěřitelný kus práce. Hlavně je to ale tím, že se dostal do naprosté psychické pohody,“ řekla Iva Volková, která nechala Frankiemu udělat veškerá vyšetření. Díky tomu se přišlo na to, že má Frankie autoimunitní onemocnění, kvůli kterému bude muset do konce života brát léky.

Handicap nevnímá

Jinak je to ale naprosto veselý, šťastný pes, který svůj handicap nijak nevnímá a necítí se jím omezen. Má i nový vozík vyrobený v 3D tiskárně přímo na míru, na který si už zvykl a rád v něm jezdí. „Nejradši ale běhá bez vozíčku, to tady pak lítá po zahradě jako drak. Na nožičky jsem mu kvůli tomu nechala ušít speciální návleky, aby se neodřel,“ dodala Iva Volková.

Od utajené dárkyně dostal Frankie nový vozíček, se kterým se pohybuje naprosto suverénně | Jana Ulrichová

Péče o něj je náročná

I když ještě před pár měsíci to vypadalo, že Frankie v útulku už dožije, teď je všechno jinak. Jeho stav se natolik zlepšil, že mu paní Iva hledá nový domov, a to přesto, že péče o něj není úplně jednoduchá. „Frankie se především musí mechanicky vyprazdňovat, kvůli ochrnutí neovládá svěrače. Je třeba mu také pravidelně čistit uši, protože v jednom z nich má stále ještě zánět," řekla.

Léčbu uhradí Rafael

Celkově je léčba Frankieho finančně hodně náročná, vychází na 3 až 4 tisíce roku měsíčně, případný zájemce se toho ale nemusí bát. "Pokud by dal Frankiemu nový domov, léčbu by mu doživotně hradil Rafael,“ řekla Iva Volková s tím, že Frankie potřebuje rodinu, která by s ním byla doma po celý den, tedy buď někoho, kdo pracuje z domova, nebo aktivní seniory. „Péče o něj je náročná, nová rodina v něm ale získá skvělého a poslušného parťáka,“ dodala.