Zázrak, v který už nikdo téměř nedoufal, se odehrál v útulku Rafael v Hamru u Českých Budějovic. Stařičký baset Dante (10,5), kterého se rodina zbavila poté, co jeho panička zemřela, našel nový domov. A to díky reportáži Blesk tlapek.

Vážně nemocný Dante se na stará kolena znelíbil. Příbuzní jeho původní majitelky se už o něj nechtěli starat, a tak se jej zbavili. Zachránil ho spolek Pes nejvěrnější přítel, který mu našel dočasný domov v Rafaelu u Ivy Volkové.

Dante je už na tom tak dobře, že už mu v útulku pomalu vyhlíží nový domov. | Jana Ulrichová

Nemocný a vystrašený se zlomenou duší

Dante měl nádor, srůsty na páteři, artrózu kyčle a kolene, měl záněty kůže, očí i uší a trápily ho kvasinky. Měl zlomenou i duši. I když je to dobrácký pes, kvůli strachu a bolestem, kterými trpěl, se při veterinárním ošetření choval agresivně. S tím vším si ale Iva Volková poradila. Díky lásce a péči, kterou Dantemu dala, se z něj stal během pár dnů velmi radostný pes, o čemž se reportérky Blesk tlapek samy přesvědčily.

Poznali ho v reportáži

Na základě reportáže Blesk tlapek se paní Ivě ozval Zdeněk Kunčar, který Danteho poznal. „Znal ho už jako štěně. Jeho panička jezdila k nim na vesnici na chalupu, byli sousedé a znali se velmi dobře. Dante si od mala hrál s jejich pejsky,“ popsala Iva Volková.

Dodala, že jakmile manželé Kunčarovi zjistili, že Dante dožívá v útulku, neváhali a rozhodli se dát mu domov na dožití. „Byli jsme velmi dojatí, když jsme ho v reportáži poznali. Mysleli jsme si, že už nežije,“ řekl Zdeněk Kunčar, který si pro Danteho přijel do útulku s dcerou.

Dante dostal nejkrásnější dárek, dožije doma u Zdeňka Kunčara, který si pro něj přijel se svou dcerou. | Rafael ops.

Návrat do míst, kde zažíval radost

Bylo to velmi dojemné shledání. „Dante byl šťastný, když je viděl. Bez problému s nimi odjel. Vrací se dožít do míst, kam jezdíval se svojí milovanou paničkou, která ho z celého srdce zbožňovala. Vrací se do míst, kde vyrostl, ke svým přátelům,“ neskrývala dojetí paní Iva, která zároveň poděkovala i reportérkám.

„Díky Blesk tlapkám se Dante vrací tam, kde to kdysi miloval,“ řekla s tím, že je rozechvělá, šťastná a dojatá.

Lásku, kterou mu Iva Volková dává, si Dante užívá. | Jana Ulrichová

Iva pomáhá i knihou

Iva Volková založila útulek Rafael pro týrané, nechtěné, staré a nevyléčitelně nemocné psy v roce 2013. Za tu dobu prošla jejíma rukama řada svěřenců, většina s velmi pohnutými osudy. Vzpomínky na ně zachytila ve své knize Příběhy statečných, kterou letos vydala.

„Veškerý výtěžek z ní, který by měl být přes milión korun, půjde registrovaným útulkům na nákladné operace, které si nebudou moci dovolit,“ uvedla Iva Volková. Knihu lze koupit přímo u Ivy Volkové v útulku Rafael přes webové stránky www.rafael-ops.cz.