Česká chovatelka prodala do USA nemocného psa. „Qwenny bez operace zemře,“ pláče majitelka

Osmnáctiměsíční fenka má podle majitelky vážnou srdeční vadu. Bez operace, na kterou teď shání peníze pomocí jednoho z webových portálů, by nepřežila. I s operací je podle ní prognóza nejistá. Lidé se na Qwenny skládají, z potřebných 4000 má už na kontě přes 3700 dolarů, a peníze stále naskakují.

Qwenny je krásná fenky, bohužel má vážnou vadu srdce | Francesca Miller

O nemoci věděla?

Majitelka, která na webovém portálu gofundme.com do detailu příběh fenky popisuje, pravidelně informuje o vývoji jejího zdravotního stavu a zveřejňuje veterinární zprávy, je přesvědčena, že ji chovatelka z Česka podvedla.

O nemoci fenky prý věděla, jeden majitel ji údajně kvůli tomu už vrátil. Přesto ji nabízela dál a nakonec ji letos v září odeslala do Ameriky.

Varuje ostatní

„Kupující, pozor! Gabriela Galsová z chovatelské stanice Majorův Háj v Česku! Nečestné, neetické a trestné! Tato zrůda prodala psa na chov poté, co si musela vzít psa zpět a vrátit peníze za vadu srdce,“ varuje Francesca na svém facebookovém profilu.

Na webu, kde získává peníze na operaci Qwenny, se rozepsala ještě více. Chovatelku obvinila, že zřejmě doufala, že fenka let kvůli nemocnému srdci nepřežije a ona pak bude moci vymáhat peníze po letecké společnosti. Byla si podle ní vědoma i toho, že ze Spojených států je to do Česka daleko, a to i s ohledem na případné vymáhání práva.

Majitelka fenky zveřejnila i lékařské zprávy | Francesca Miller

K nezastižení

Repotérky Blesk tlapek se několik dní pokoušely kontaktovat i chovatelku Gabrielu Galvasovou a požádat ji o vyjádření. Marně. Nepochodily v místě jejího trvalého bydliště, nepodařilo se jim ji kontaktovat ani telefonicky, protože její telefonní číslo je stále hluché, a nereagovala ani na e-mail a zprávy.