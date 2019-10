Podle Deníku, který o případu informoval jako první, upozorňovalo vedení obce na psí koncentrák opakovaně. „Množství psů velmi obtěžovalo sousedy zápachem a hlukem. Paní do domu nikoho nepouštěla. Myslím, že to byla taková typická množírna,“ uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Část odebraných pejsků převzalo do své péče Depozitum Beruška | facebook

Zatajila psy

Veterináři dali úředníkům dva podněty, věci se ale daly do pohybu až po poslední červencové kontrole Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj, při které vyšlo najevo, že psi nejsou v pořádku. Nebyli chováni ve vhodných podmínkách, měli záněty v očích, přerostlé drápky, zubní kámen a celkově byli silně zanedbaní.

Majitelka veterinářům navíc ukázala jen 50 psů, zbytek před nimi, jak později zjistili, ukryla. Na to konto pak Krajská veterinární správa podala návrh na odebrání psů, které proběhlo ve dvou vlnách.

Část odebraných pejsků převzalo do své péče Depozitum Beruška | facebook

Poplakala si

To, že psi jsou ve špatném stavu, potvrdili i zvířecí záchranáři, kteří si je převzali do péče. „Pohled na ně je tristní, popravdě jsem si i pobrečela. Většina je kontaktní, vděčná za každé pohlazení,“ uvedla na facebooku Helena Mikulcová. „Bude to dost práce, je dát do pořádku. Všichni jsou zanedbaní, zablešení, mají záněty uší, oči v hrozném stavu,“ dodala.

Podezřelá z týrání

O majitelku množírny se už zajímá i policie. „V rámci trestního řízení vedeného pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat provedli policisté domovní prohlídku domu, během které zajistili téměř 40 psů. Na místě s kriminalisty spolupracovali také pracovníci Státní veterinární správy. Vzhledem k probíhající fázi trestního řízení nelze k případu poskytnout více informací,“ uvedla pro Blesk tlapky policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Odebraní jorkšíři jsou silně zanedbaní | facebook

Potřebují pomoc

Psí záchranáři, kteří teď odebrané křížence jorkšírů mají ve své péči, prosí veřejnost o pomoc. Potřebovali by zejména krmení pro psí seniory, masové konzervy, hadry a staré povlečení. Vše lze poslat na adresu Helena Mikulcová, Hrozová 30, 793 97 Rusín.

O pomoc žádá i Depozitum Beruška, které část pejsků převzalo. Uvítali by deky, hračky, staré povlečení a prostěradla, ručníky - pouze bavlněné materiály, desinfekční prostředky bez chloru, rýži, kuřecí a mleté maso a savé podložky, nejlépe větších rozměrů - 90 x 60 cm. Kontakt na ně je na webových stránkách depozitumberuska.cz.