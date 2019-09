První velký případ, kterým se loni v listopadu Blesk tlapky zabývaly, bylo odhalení obří množírny v německém Neuburgu. Majitel Josef H. tam na svém pozemku choval stovku psů, s nimiž kšeftoval. Do svých nekalých obchodů chtěl zapojit i Blesk, žádal totiž zveřejnění inzerátu na prodej 50 labradorů a retrívrů.

Reportérky Blesk Tlapek se prostřednictvím sdružení SOS for PETS spojily s německou organizaci Vier Pfoten a od množitele fiktivně odkoupily 25 psů. Zvířata pak předaly veterinářům a policii. Ta vzápětí u Josefa H. udělala razii, při které odebrala a do útulku převezla dalších 10 psů, kteří na tom byli nejhůře. S ostatními psy mu zakázala nakládat. Později se ukázalo, že pasy potřebné k převozu do Česka, které množitel při fiktivním prodeji psů vydal, byly falešné.