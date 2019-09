Týraná zvířata trpí, úředníci i sousedé tápou. Kdo a kdy může zasáhnout poradí příručka

Na ty nejotřesnější případy týrání zvířat upozorňuje od svého vzniku projekt Blesk tlapky. Jeho reportérky jich odhalily už desítky. Ve většině případů se přitom ukázalo, že úředníci, kteří mají pravomoc učinit týrání rychle a jednou pro vždy konec, netuší, jak postupovat. Státní veterinární správa proto pro ně nyní vydala jakousi kuchařku. Dozví se z ní, co mají v takových případech dělat a jak postupovat.

Ve většině případů, které Blesk tlapky zdokumentovaly, konstatovali inspektoři krajské veterinární správy, že zvířata jsou týrána a navrhli jejich odebrání. Tím to ale také obvykle skončilo. Úředníci, kteří se jejich doporučením řídit nemusí, zvířata buď neodebrali vůbec, jako např. v kauze množitelky Petry Novákové, dříve Cendelínové Němcové ze Světnova na Žďársku. Nebo jich odebrali jen část, což se stalo ve středočeských Číčovicích, kde chovatelka držela kozy a koně v rozestavěném domě, či ve Sběři na Jičínsku, kde rozvětvená rodina nepřizpůsobivých týrala své psy. Většinou je k tomu vedou finanční důvody, protože za péči o odebraná zvířata pak musí obce platit.

Kozy žijí v patře domu, na příchozí vykukují z balkonového okna | Jana Ulrichová

V Konicích věděli

Pouze v Konicích na Prostějovsku jednali úředníci podle zákona a přitom rychle. Když zjistili, že v domě, ze kterého záchranka odvezla těžce nemocného majitele, zůstala smečka na kost vyhublých husky, z nichž některým už nebylo pomoci, využili své pravomoci a 20 přeživších psů na místě odebrali a umístili do útulku Voříšek.

Takto husky vypadali, když je úředníci spolu s veterináři odebrali. Někteří byli hlady tak zesláblí, že se neudrželi na nohou | Voříšek - útulek pro opuštěné psy

Příručka na webu

Pracovníci Státní veterinární správy jsou si této situace vědomi, proto teď vytvořili pro obce s rozšířenou působností manuál o tom, jak v případech týrání zvířat postupovat.

Příručku najdete zde: https://www.svscr.cz/jak-postupovat-v-pripadech-tyrani-zvirat-prirucka-pro-obce-s-rozsirenou-pusobnosti/

Příručka, která je volně dostupná na webových stránkách SVS, obsahuje mimo jiné úvod do zákona na ochranu zvířat proti týrání, kde je vymezeno, co vše se za týrání považuje včetně omezování výživy a napájení a chování v nevhodných podmínkách.

Hačiko měl cejch zabijáka a posílali ho na smrt. Teď je z něj milující parťák

Nejen pro odborníky

V příručce je pak přehledně popsáno, jaké pravomoci mají KVS a jaké úředníci, jak vysoké pokuty lze za týrání zvířat uložit, co znamená zvláštní opatření a za jakých okolností lze o něm rozhodnout. Nechybí ani kontakty na všechny krajské veterinární správy.

Oscar málem zemřel na podvýživu. | RSCPA

Příručka ale není jen pro odborníky, přečíst si ji může každý, kdo se s týráním zvířat setká. Obsahuje totiž návod na to, jak, kde a které úředníky kontaktovat, což laická veřejnost většinou neví, o čemž se reportérky Blesk tlapek mnohokrát přesvědčily. „Často nás lidé upozorňují na případy týrání zvířat. Nevědí, co dělat, domnívají se, že máme pravomoc zasáhnout a zvířata odebrat. Tady mají jasný a stručný návod na to, jak se zachovat a na koho se obrátit,“ řekla reportérka Besk Tlapek Jana Ulrichová.

Štěně mučila jeho majitelka Alexis Callenová | Facebook.com/Celestial Zoo

Snad pomůže

„Věřím, že usnadní spolupráci příslušných úřadů, jednotlivých krajských veterinárních správ a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to především ve vzájemném předávání informací týkajících se množného týrání zvířat či jiného porušování předpisů, při vzájemní pomoci a řešení problémů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.