Jako smetiště vypadá pozemek na okraji Chrudichrom na Blanensku, kde se smečkou 15 německých ovčáků žil František Doležel (70). Psi mu utíkali, napadali se mezi sebou a děsili okolí. Starosta se pokoušel problém řešit, ale marně. Věci se daly do pohybu až poté, co se o případ začaly zajímat Blesk tlapky.

„Chtěl bych vám poděkovat, protože i díky vám se to dostalo až tak daleko,“ řekl starosta Pavel Holub, který se tři roky snažil se svérázným seniorem jednat po dobrém.

Penzista, který za svá zvířata ani neodváděl poplatky a neměl je ani naočkovaná, si ale žádná pochybení nepřipouštěl. A psů se odmítal vzdát. „Nabízeli jsme mu, aby si tady nechal jednoho, dva psy, nechal je vykastrovat a řádně z nich zaplatil, ale s ním není rozumná domluva,“ řekl starosta.

Jiří Šembera odváděl a odnášel z pozemku postupně jednoho psa za druhým | Jana Ulrichová

Psi byli týraní

Veterináři, kteří smečku kontrolovali, konstatovali, že jsou zvířata týraná, a rozhodli proto o jejich odebrání. I když se senior odvolal, krajský úřad rozhodnutí Městského úřadu Boskovice potvrdil.

Pracovníci vyškovského Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových všech 15 psů, kteří tak propadli státu, proto nyní odebrali a nechali je převézt do náhradní péče.

Odchytit se podařilo i vážně zraněnou fenu, které se teď konečně dostane řádné péče a ošetření | Jana Ulrichová

Vypjaté emoce

Odběr zvířat se neobešel bez scén a emocí. František Doležel se jich nechtěl vzdát. „Psi vám nic neudělali, abyste mi je brali. Proč propadli státu? Já je živím, podívejte se, jak je dobře krmím, kolik tady mám žrádla dneska. Mě je neseberete,“ křičel a s odchytářem Jiřím Šemberou se o už odchycená zvířata zkoušel přetahovat.

„Jsem jako trestanec, nic nesmím. Chci tady mít psy do večera zpátky, jinak budu zapalovat auta,“ vyhrožoval, až ho nakonec museli uklidnit policisté, kteří byli během odchytu na místě.

Podivín se odmítá vzdát smečky týraných ovčáků. Se psy se zabarikádoval na pozemku

Do náhradní péče

Odchytit a do náhradní péče umístit se nakonec podařilo všech 15 psů včetně vážně zraněné feny.

„Sedm jich pojede k nám do azylu. Čeká tam na ně už veterinář, který je ošetří. Se zbývajícími psy nám pomůže spolek Německý ovčák v nouzi a Toulavé tlapky. Mají domluvené dočasné péče, kde pejsky dají všechny do pořádku,“ řekla Kateřina Ondičová ze spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek.

„Všichni jsou samozřejmě značně zablešení, jsou pokousaní, rány nemají ošetřené. Je to nesocializovaná smečka, bude potřeba s nimi ještě hodně pracovat,“ dodala.

Většinu psů bylo snadné odchytit, s některými ale měli záchranáři dost práce | Jana Ulrichová

Hrozilo, že dostane latí

Odchytit zraněná a vystrašená zvířata nebylo vůbec snadné. Jiří Šembera, který spolupracuje i se známým psím psychologem Rudolfem Desenským, to ale zvládl na jedničku. Psy si svým klidným přístupem okamžitě získal.

„Jsou apatičtí, neteční, bojí se. Nekoušou, snaží se spíš utéct, skrýt se před světem. Bude s nimi ještě práce, fungovat ale budou,“ řekl. „Trochu mě děsil přístup majitele, bál jsem se, že dostanu nějakou latí, nakonec se ale vše obešlo víceméně bez problémů. Psi se dali chytit,“ dodal s úsměvem.

Senior svá zvířata nechtěl dát, s úředníky i záchranáři se hádal a odchycené psy se snažil získat zpátky | Jana Ulrichová

Případ nekončí

Největší kámen ze srdce spadl po odběru starostovi Chrudichrom. „Jsem rád, že k tomu došlo, a to i díky vám. Mám ale obavy, aby si pan Doležel za chvíli nepořídil další psy a nemuseli jsme to řešit nanovo,“ řekl. Všichni odebraní psi budou poté, co se zotaví a socializují, k adopci.

Pro Blesk tlapky tím případ nekončí. Reportérky budou sledovat, jak se zvířatům v náhradní péči daří, jak prospívají, a také zda se situace v Chrudichromech neopakuje.