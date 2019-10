Týrali ho jako štěně. Z nového domova se Čaky radoval jen chvíli, roztrhala ho smečka psů

Čaky byl odebrán nepřizpůsobivým majitelům. V dočasné péči měl trávicí problémy, kvůli kterým byl hospitalizován na veterinární klinice, kde pracuje Dušan Anděl. Veterináři padlo štěně okamžitě do oka. „Zamiloval si ho, proto jsme si ho nakonec adoptovali,“ řekla Andrea Andělová.

Adoptovaný Čaky byl ještě štěně, bylo mu osm měsíců | archiv rodiny

Horor u plotu

Čaky si v nové rodině postupně zvykal, začal zvládat povely, byl učenlivý a miloval děti. S rodinou ale bohužel žil jen tři týdny. „Šli jsme za manželem, který pracoval na zahradě. Pejsek běžel k plotu, mladší syn za ním. Za plotem byli psi sousedů, kteří mají chovatelskou stanici. Psi rozervali plot, jedna z fen se nám dostala na pozemek a napadla i syna. Naštěstí jsem ho stačila stáhnout, bohužel, pejska už ne. Dírou v plotě se za ní rvali další psi, Čakyho si podali a bohužel nám ho zabili,“ popsala paní Andrea.

Smečka za nedostatečným plotem dál útočí | Jana Ulrichová

Ničeho nedosáhli

Manželé Andělovi vše oznámili policii a případ se také snažili řešit se sousedy. „Psi opakovaně pronikali na naše pozemky. Opakovaně došlo i k poničení plotu bez jakékoliv náhrady. Situace už je neúnosná,“ řekl Dušan Anděl. Dodal, že chtěli, aby si sousedé dostatečně zabezpečili plot tak, aby se situace nemohla opakovat, podle svých slov ale nedosáhli ničeho.

Prostrčí hlavu

Chovatelka Ivana Lipenská připustila, že se sousedy nemají kvůli své chovatelské stanici dobré vztahy. „Bohužel k zabití pejska došlo, já jsem se jim ale za to celou dobu omlouvala. Říkala jsem, že je mi to líto, nabízela jsem, že jim to uhradím, ale paní Andělová mi neustále jen nadávala. Přitom jejich pejsek mé psy provokoval,“ prohlásila. Dodala, že plot okamžitě zabezpečila, reportérky Blesk tlapek se ale na místě přesvědčily, že nedostatečně. Mohutní psi mohou stále na několika místech prostrčit minimálně hlavu.

Ivana Lipenská řekla, že jí je smrti Čakyho líto | Kateřina Lang

Jen přestupek

Ivana Lipenská Blesk tlapkám také tvrdila, že podle krajské veterinární správy, která u ní po incidentu udělala kontrolu, má vše v pořádku. Z odpovědi na podnět, který mají Blesk tlapky k dispozici, ale vyplývá, že inspektoři zjistili u Lipenských porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Případ přesto skončil jen na stole úředníků, kteří jej řeší jako přestupek.