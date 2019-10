Dante byl velmi zbědovaný, silně podvyživený a vážně nemocný. Už v létě, kdy se jej ujal spolek Pes nejvěrnější přítel, mu veterináři diagnostikovali nádor v mordě, srůsty na páteři, artrózu kyčle a kolene. Jeho kůži trápily kvasinky, měl zánět kůže, očí i uší.

Lásku, kterou mu Iva Volková dává, si Dante užívá | Jana Ulrichová

„Kapala mu krev“

„To vše teď tady doléčujeme. Byl na tom opravdu velmi špatně, všechno ho bolelo. Měl i velmi silný zánět análních žlázek, měl je zhnisané, kapala mu krev. Teď už ale pracujeme na jeho rychlém uzdravení,“ řekla zakladatelka Rafaelu Iva Volková.

Žádné krvelačné bestie. Z ovčáků odebraných podivínovi se klubou pohodoví psi

Umí si i poskočit

Dante je dobrácký pes, i když kvůli strachu a bolestem, kterými trpěl, se při veterinárním ošetření choval agresivně. Díky péči a především lásce, kterou mu Iva dává, se z něj už ale po necelých dvou týdnech stal neuvěřitelně radostný pes.

„Je už veselý, umí si i poskočit. Když mě vidí, s radostí ke mně vždycky letí. Každý den tady je na něm znát,“ popsala Iva. Dodala, že Dante se už natolik zlepšil, že už mu pomalu začíná hledat nový domov.

I když vypadá jako nemotora, umí Dante zrychlit krok i radostně si povyskočit | Jana Ulrichová

Najde domov?

„Dante by se hodil k lidem, kteří mají velkou zahradu, potřebuje být venku, potřebuje procházky, ale i ubytování v teple. Především by se ho ale měli ujmout lidé, kterým se toto plemeno líbí a mají s ním zkušenosti,“ řekla Volková s tím, že do nového domova by mohl odejít už za pár týdnů.

- Dante je už na tom tak dobře, že už mu v útulku pomalu vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Zaplatí operace

Iva Volková založila útulek Rafael pro týrané, nechtěné, staré a nevyléčitelně nemocné psy v roce 2013. Za tu dobu prošla jejíma rukama řada svěřenců, většina s velmi pohnutými osudy. Vzpomínky na ně zachytila ve své knize Příběhy statečných, kterou letos vydala.

„Výtěžek z ní, který by měl být přes milion korun, půjde registrovaným útulkům na nákladné operace, které si nebudou moci dovolit,“ uvedla Iva Volková. Knihu lze koupit pouze přes webové stránky útulku www.rafael-ops.cz.