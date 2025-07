Vražda Češky na dovolené v Bulharsku: Obviněný by si mohl trest odpykat v Česku?!

Bulharským dovolenkovým letoviskem Primorsko otřásla minulé úterý surová vražda české turistky (†36). Tu měl podle místních policistů uškrtit její jednačtyřicetiletý partner. Hrozí mu až 20 let za mřížemi. Existuje také velká šance, že se v případě odsouzení vrátí na vykonání svého trestu zpět do České republiky.

Bezvládné tělo Češky bylo nalezeno na pokoji v luxusním pětihvězdičkovém hotelu minulý týden ve čtvrtek. V Primorsku byla na dovolené se svým partnerem, po kterém nebylo následně ani stopy. Bulharským policistům se díky kamerovým záznamům podezřelého muže podařilo polapit o šest hodin později. Ukrýval se i se zavazadly v opuštěném bungalovu v nedalekém městě Sozopol.

„Prvotní ohledání místa činu vedlo policii i koronery k závěru, že šlo o vraždu. Krk šestatřicetileté ženy byl velmi pohmožděný,“ uvedl podle portálu Blitz.bg na tiskové konferenci kriminalista Miroslav Želev. Dodal také, že se obviněný Čech k vraždě přiznal a popsal její detailní průběh.

Čeští policisté se svými bulharskými kolegy plně spolupracují, do aktivního vyšetřování však nezasahují. „V případě, že budou potřebovat informace, my jim je samozřejmě předáme. Nicméně vyšetřovat to nebudeme,“ řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík pro CNN Prima News. O osudu obviněného muže s největší pravděpodobností rozhodne bulharský soud. Existuje však relativně velká šance, že si trest odpyká v některé z věznic v Česku.

Podle reportérky televize se v letovisku o zločinu mluví, přílišnou paniku ale mezi místními nevyvolává. „Ví se, že to pravděpodobně spáchal její český přítel. Kdyby se vědělo, že to spáchal někdo místní a byla by to náhodná Češka, rozvířilo by to emoce více,“ popsala momentální atmosféru ve městě.

Tresty v Bulharsku jsou obdobné těm našim. V případě prokázání viny tak muži hrozí pobyt za mřížemi v délce 10 až 20 let.