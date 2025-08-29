Úředník promluvil o množírně, z níž bylo odebráno 167 retrívrů: Proč 4 roky čekali na zásah?
Případ množírny Mileny Růžičkové v Odrovicích na Brněnsku, na kterou už před 4 lety upozornily Blesk tlapky, budí stále emoce. Když odtud úřady 22. července konečně vysvobodily 167 psů, vyvstala otázka, proč až teď. Podle odpovědného úředníka Václava Procházky to dříve nešlo, chyběly důkazy.
Václav Procházka, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích, pod něž Odrovice spadají, má kauzu na stole od začátku. „Před čtyřmi lety tam veterinární správa při kontrole zjistila devět psů v horším výživovém stavu. Chovatelka za to dostala pokutu, a došlo k nápravě. Při další kontrole veterinární správa konstatovala, že psi jsou v dobrém stavu,“ vysvětlil, proč tehdy psy neodebrali.
Viděli jen třetinu
Kontroly u Mileny Růžičkové pak probíhaly každé dva měsíce. „Vždycky nám ukázala 52 psů, které měla řádně ohlášené, byli v dobrém stavu, měli krmení i vodu. Když jsme se ptali na štěňata, tvrdila, že žádná nemá,“ popsal s tím, že dobře věděli, že majitelka má zvířat více a že je před kontrolami ukrývá tak, že je přesouvá do jiných nemovitostí, na což Blesk tlapky rovněž upozornily už před 4 lety. Neměli ale jak to dokázat.
Psy ukrývala
Úředníci přicházeli i na neohlášené kontroly. Zkusili to třikrát, nikdy ale neuspěli, majitelka zvířat jim neotevřela. Po poslední ohlášené kontrole řekli úředníci chovatelce, že na další přijdou až za několik měsíců. Žena všechny psy opět svezla domů, úředníci se ale vzápětí ohlásili a ona už nestihla zvířata znovu ukrýt. Našli jich tam 167! „Veterinární správa vydala číslo 147, pak jsme ale zjistili, že v kuchyni ukrývá dalších 20 psů,“ vysvětli Václav Procházka, proč se informace o počtu odebraných psů zpočátku rozcházely.
Skončí u soudu?
Úřad zahájil s chovatelkou z Odrovic správní řízení, to ale bylo zastaveno, protože se do případu vložila kriminální policie. „Teď čekáme na rozhodnutí státního zastupitelství, zda se případ bude řešit jako přestupek nebo trestný čin,“ řekl Václav Procházka. V případě, že by Milena Růžičková stanula před soudem, hrozí jí za týrání zvířat a chov v nevhodných podmínkách až osmiletý trest.
Pošleme krmení
Psi jsou nyní rozděleni do útulků a spolků s dočasnými péčemi po celé republice. Přesný seznam má úřad k dispozici, zveřejnit jej ale nechce. Se všemi postupně uzavírá smlouvy a péči o psy proplácí. Blesk tlapky se rozhodly pomoci alespoň s krmením, jako první zařídili dovoz krmiva Marp od www.krmiva–pučálka.cz nakoupeného ze sbírky na Donio kynoložce Zuzaně Horké z Pohořelic, která do dočasné péče přijala 26 retrívrů ve velmi špatném stavu.
