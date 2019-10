Dvacet dva psů, kříženců neurčitých ras, drží ve třech maringotkách na okraji středočeského Jenštejna bezdomovec Petr Petram (62). Tvrdí, že jsou to jeho děti a že se o ně stará, co mu síly a finance stačí. Veterináři, kteří jeho chov kontrolovali, to ale vidí jinak.

Na psy zavřené v maringotkách upozornil Robert Hubata Vacek. „Moje přítelkyně bydlí nedaleko. Slyšeli jsme odtud neustále štěkot. Psi byli v maringotkách, i v létě, když bylo vedro, a jeden byl navíc zavřený v autě. Protože jsme taky pejskaři, začali jsme se tu o to zajímat. Majitel nám tvrdil, že se o ně dobře stará, že jsou to týraní psi, kterým pomáhá. Nám se to ale nezdálo, proto jsem podal podnět na krajskou veterinární správu,“ řekl.

Petr Peltram se svých psů nechce vzdát. Blesk tlapky mu proto domluvily přes spolek Psí štěstí alespoň očkování zdarma, bude-li o to stát | Jana Ulrichová

Porušuje dva zákony

Podle inspektorů Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, kteří pak na jeho popud chov zkontrolovali, drží Petr Peltram psy v nevhodných podmínkách a omezuje i jejich výživu, čím porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání. Porušuje navíc i veterinární zákon, protože nedoložil doklady o vakcinaci a neoznámil, že chová devět fen.

„Byl proto podán návrh na snížení počtu zvířat z 22 na pět kusů. Kromě toho byl podán obci s rozšířenou pravomocí také návrh k projednání přestupku,“ uvedl Petr Majer z tiskového oddělní Státní veterinární správy.

Z psího „koncentráku“ odvezli 40 jorkšírů! Po množitelce z Jesenicka jde policie

Starám se, tvrdí

Petr Peltram se ale svých psů nechce vzdát a o nějakém snižování jejich počtu nechce ani slyšet. „Jsou to mé děti,“ řekl reportérkám Blesk tlapek. „Pořídil jsem si je, abych přišel na jiné myšlenky. Starám se o ně,“ dodal s tím, že v maringotkách skončil poté, se ho vyhnala přítelkyně a on se stal bezdomovcem. Reportérky do jedné z maringotek také vzal. To, že se o psy v rámci svých možností stará a venčí je, potvrdili i sousedé z nejbližšího okolí.

Petr Peltram tvrdí, že jsou psi jako jeho děti | Jana Ulrichová

Tlapky nabízí pomoc

Reportérky Blesk tlapek proto nabídly Petrovi Peltramovi pomoc. Oslovily spolek Psí život, který má s podobnými případy bohaté zkušenosti a zajišťuje pražským bezdomovcům očkování jejich zvířat zdarma. Pokud bude mít Petr Peltram zájem, pak mu dobrovolníci psy naočkují a případně se mohou dohodnout i na kastraci fen. Podmínkou je ale spolupráce s příslušnými úřady.