K tragédii v obci Revúca došlo ve čtvrtek vpodvečer. „Tři ženy měly zachraňovat zvířata z útulku, přičemž je nešťastně stáhl silný proud řeky Muránka,“ informovali policisté na svém profilu na sociální síti. Francouzský buldoček vypadl ze 6. patra a proletěl střechou: Kaskadérský kousek šokoval paničku

Ženy přitom před svou smrtí prosily veřejně o pomoc. „SOS prosím, jen když si můžete pro pejska přijít nebo zabezpečit odvoz. Momentálně nemohu rozvážet,“ uvedl útulek v Revúce na Facebook v osudný den.

Syn Katky žije v Praze

Z vody vytáhli nejdříve bezvládné tělo Kataríny K. Ta pracovala v rožnavském útulku a v Revúce jen pomáhala. Syn Katky žije v Praze, takže pejsci byli pro ni každodenní náplní času, uvedl web Pluska.sk. Zvířata měla moc ráda. Racek unesl čivavu ze zahrady. Zoufalá panička po Gizmovi stále pátrá

Stejně jako její kamarádky Zuzany a Zdenka. I ony pracovaly v rožnavském útulku. Smrt milovnic zvířat vyvolala na sociálních sítích velkou vlnu smutku. Pozůstalým po hrdinkách kondolovali známí i úplně cizí lidé.

Byly to hrdinky