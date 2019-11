Kozoroh

Nepřemýšlejte stále nad tím, co byste udělali jinak. Minulost je pryč a nyní se soustřeďte na to přítomnost a budoucnost. Ve vztazích si dejte pozor na neshody, protože se neumíte citově otevřít. Partner potřebuje pohlazení a něžné slůvko. To je problém?