Soud, který má další z mnoha stání nařízeno na začátek prosince, bude muset zřejmě jeho stíhání zastavit. Zatím ale soud nedostal žádnou oficiální zprávu o úmrtí obžalovaného, řekla ČTK mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.

Zbyška U., který měl na Plzeňsku několik ordinací, už v roce 2016 poslal soud na sedm let do vězení za to, že Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra vykazoval několik let péči o desítky pacientů a výkony, které nikdy neprovedl. Škoda přesáhla 20 milionů korun. Soud lékaři uložil kromě vězení ještě peněžitý trest a povinnost zaplatit pojišťovně přes 16 milionů korun. Vrchní soud ale předloni rozsudek zrušil a vrátil věc do Plzně. Obžaloba se následně rozšířila ještě o bývalého vedoucího plzeňské pobočky pojišťovny Josefa C. a žalovaná částka nyní dosahuje téměř 50 milionů korun.

Lékař podle obžaloby ředitele pobočky uplácel vysokými sumami, luxusními dovolenými a podobně, aby jeho podvody kryl. Oběma obžalovaným, kteří jsou stíháni na svobodě, hrozí u soudu až deset let vězení. Urban podle informací ČTK nyní pracoval v Třeboni.